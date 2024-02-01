《如果奔跑是我的人生》勵志金句：壞到一定程度就會好起來，因為沒法更壞了

▲陸劇《如果奔跑是我的人生》親情刻畫深刻。（圖／翻攝自微博/如果奔跑是我的人生官博，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

陸劇《如果奔跑是我的人生》熱播，劇情描述一場車禍之後，兩個普通家庭在人生逆境中，以不同姿態面對生活的故事，其中細膩表達親情、愛情，溫暖又治癒，每句台詞都字字入心、發人深省。

#你有媽媽，有打不垮的媽媽呀！閨女從來沒讓媽失望過，媽媽也不會讓你失望的。

#只有你自己是最可靠的，妳老公可能會變心，你媽也八成死在你前頭，你現在不靠你自己，你以後怎麼辦？等著安樂死嗎？

#你不承認事實，事實也存在，腿沒了這是事實，誰也改變不了，你必須重新站起來，否則你就是一灘爛泥。

#想讓別人幫你，就大大方方的說出來，然後和別人說聲謝謝，這世界上沒人欠你的。

#是她早早放棄自己的人生，現在還要來綁架你的人生。

#你幫不了我，孩子是幫不了孩子的，你得先長成一個大人。

#只要把自己為難夠了，就沒有什麼事情能再為難你了。

#一輩子是多大一個蛋呢？哪是說一兩次考試就能搞完的啊。人生長著呢，都得經歷起起落落。

#這人和生活是一樣的，壞到一定程度了就會慢慢好起來，因為他沒法更壞了。

#如果你的命運遇到的是爛編劇，那不要放棄，努力讓自己成為你生命中最好的演員。