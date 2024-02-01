新光三越龍年30間話題新櫃登場　走春踩點好買好玩打卡照最強

▲新光三越龍年首波新櫃登場，走春全台新光三越活動滿滿，此為去年資料照。（圖／新光三越提供）



時尚中心／綜合報導

喜迎龍年，全台最大百貨連鎖新光三越出狠招，不但有30間品牌新櫃在春節前登場，還有滿滿的春節活動讓你來店就驚喜，絕對讓你拍出春節最強打卡照！此外還適逢春節龍舞卡利HIGH優惠檔期，好買好逛還能筆筆賺回饋，選對地方逛街讓你龍年開春就很厲害！

熱門新櫃登場，時髦質感過好年

新光三越在春節前一波新櫃到位，包括台北信義新天地A8 B1「享玩時尚生活圈」改裝新登場，導入台灣質感品牌KLÚT全台首櫃、小資女最愛LOWRYS FARM等品牌，讓消費者眼睛一亮，此外GODIVA CORNER全台首發也登場，獨家販售巧克力聖代及巧克力阿法奇朵等甜點，加上人氣手搖飲的五桐號百貨首發店，過年吃新口味甜甜剛剛好。

另還有其他人氣新櫃和快閃店也進駐，2／5至2／25信義新天地A11全台獨家進駐韓國超人氣潮牌emis快閃，經典棒球帽不用找代購；美國超人氣卡通Care Bears在2／18前首度快閃台中中港店，Diamond Towers則有日本優雅輕奢珠寶AHKAH新登場。

▲台北信義新天地A11全台獨家，韓國超人氣潮牌emis快閃登場。

美食最夯店絕不能錯過引爆排隊潮的法國精品馬卡龍PIERRE HERMÉ，在台北信義新天地A9正式登場，目前熱門時段仍有排隊隊伍，此外台南秒殺排隊名店「金桃家草莓大福」，則在2／1至2／3首度快閃台北東區Diamond Towers，加碼東京車站伴手禮熱銷TOP10的now on Cheese，則從2／1至2／26現身台中中港，而高雄終於首度引進檀島香港茶餐廳，將正式在高雄左營店登場囉！

▲PIERRE HERMÉ 全台首櫃於台北信義新天地A9開幕，12入馬卡龍禮盒 推薦價1,680元。

▲now on Cheese 起司夾心餅乾18入禮盒，推薦價760元。

▲Diamond Towers金桃家草莓大福，首度快閃台北東區。

皮卡丘拜年裝可愛現身，百場春節活動任你玩拍

更呼應時下IP熱潮，新光三越從北到南集結超過10大知名推出系列特展活動，首推超級療癒的皮卡丘，從大年初一到大年初四將有寶可夢見面會，穿著旗袍的皮卡丘將於台北信義新天地、台北南西店、台北站前店、台北天母店輪番登場，絕對是打卡好朋友，高雄左營店也有「超人力霸王布雷薩與阿斯加薩見面會」，超人氣角色小男生最愛。

▲旗袍皮卡丘曾在2018年「皮卡丘大量發聲生中」現身台北燈節開幕，今年也會輪番現身新光三越各分店喔，此為資料照。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄左營店新世紀福音戰士展 VISUAL WORKS，即起至2／25。

其他包括台北南西店「伊藤潤二 驚典美學館」、「進擊的巨人動畫十週年快閃店」；信義新天地「侏羅紀公園30週年主題展」神還原電影名場景，還有AR擴增實境技術展示30隻5米高虛擬恐龍；台中中港店「鏈鋸人期間限定快閃店」，展出鏈鋸人1：1等身模型與超巨型的波奇塔、「史努比新年祭」展出2.4米的龍年限定史努比達摩，還有巨型扭蛋機；高雄左營店「新世紀福音戰士展」則有綾波零1：1等身大模型、長達3米的朗基努斯之槍模型、畫師手工繪製新劇場版的複製原畫等超過300件的資料及作品。

▲台北南西店進擊的巨人動畫十週年快閃店，即日起至3／10。

▲台北信義新天地侏羅紀公園30週年主題展，即起至2／29。

選對信用卡很重要，卡利HIGH筆筆都回饋

開年就賺秘訣就是選對信用卡，《龍舞卡利HIGH》從1／18開檔後人氣強強滾，在2／25前卡利HIGH活動期間，新光三越全台15間實體門市，不限日、不限店、線上線下刷卡都可以累計消費賺回饋，選對10大指定銀行信用卡，單卡刷卡累計滿1萬回饋4％、滿6萬回饋5％、滿30萬回饋6％的skm points點數，且持skm pay並綁定指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元再加碼1%、最高回饋達7%，想買的別等了快出手吧！

▲台中中港店鏈鋸人期間限定快閃店，即起至2／21。

▲台中中港店2024史努比新年展，即起至2／21。