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最近不太順？中醫師教你3個撇步　打造「好運錦鯉」體質

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記者曾怡嘉／綜合報導

農曆新年你有什麼新期許呢？曾宜萱中醫師觀察，新的一年中，民眾普遍期望能擁有讓人順風順水的「錦鯉體質」，卻常深陷「心、氣、形體」皆不順暢的困境，想要擁有好氣場，建議從心做起，聽聽中醫師不藏私分享「錦鯉體質」的養成小撇步。

▲▼中醫師教你「3撇步」，打造好運錦鯉體質 。（圖／Unsplash）

▲想要招財、招貴人，必須要心平氣和。（圖／Unsplash，以下同）

#冥想許願

冥想許願很重要，曾宜萱中醫師分享，多數的疾病源於雜亂的心緒，若想「招財、招貴人」，必須先提升個人平靜、舒適的氣場，因此心靈調理尤為重要，建議許願前先透過冥想放鬆、改變心境，再向宇宙說出祈願內容，並每日重溫一次許下的願望直至成真。

▲▼中醫師教你「3撇步」，打造好運錦鯉體質 。（圖／Unsplash）

▲養成正向思考的習慣很重要。

#保持正向

當負面情緒襲來，總是讓人心神不寧，古人云：「福不可徼，養喜神以為招福之本而已。」心氣恬而五臟安，日常保持和顏悦色，能讓心氣平和，進一步安定五臟，喜慶、正面的能量就會聚集在四周，即使初期可能有些困難，但時刻提醒自己培養溫暖的氣息，長期而後便能養成正向思考的習慣，時刻散發令人舒心的氣息。

▲▼中醫師教你「3撇步」，打造好運錦鯉體質 。（圖／Unsplash）

▲傾聽、理解、將心比心是重點。

#待人和善

尊重每個人的人生歷程，學習「去傾聽、去理解、去同理」。曾宜萱中醫師分享，面對各個病患，她始終懷抱著善意，希望能讓他們感受到家人般的用心照護，簡單來說待人應該和善，當自己保持善意，就能從對方身上獲得更多能量，即便工作忙碌，也充滿對生活的動力與熱忱。

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關鍵字：

新年, 好運, 體質, 幸運

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