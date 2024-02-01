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IKEA新春鍋物任選三件85折　TWG Tea推茶香「甜蜜新春套餐」

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記者蔡惠如／綜合報導

龍年春節來臨，IKEA應景在旗下瑞典餐廳推出限定超值多人套餐優惠，主餐有烤豬肋排、脆皮豬腳等不同選擇，圍爐不可或缺的鍋物，也推三件85折優惠；TWG Tea因應西洋情人節重疊到春節連續假期，貼心推出「甜蜜新春套餐」，以茶入菜持續走風雅路線，同步情人節馬卡龍也上市，歡慶甜蜜均可兼得。

▲IKEA、TWG Tea春節特餐。（圖／各業者提供）

▲IKEA三至四人新春開運餐。（圖／各業者提供）

瑞典家居IKEA也來開年貨大街，重頭戲當然在瑞典餐廳與食品超市，推出適合3至4人享用的「新春開運餐」，內含「蜂蜜醬烤豬肋排佐雙色地瓜」、象徵吉祥如意的「大三元吉利丸」、春節限定新品「干貝雞湯」，3樣主餐搭配3杯冷飲，原價819元，優惠價688元；2人也可選擇「新春分享餐」，包含「脆皮豬腳佐雙色地瓜」、「鮭魚菲力佐菇菇米」，2樣主餐及2杯冷飲，原價700元，優惠價588元。

▲IKEA、TWG Tea春節特餐。（圖／各業者提供）

▲IKEA兩人新春分享餐。

而瑞典食品超市也推出3款新春鍋物，即起至2／21再推任選三件85折，包括牛骨湯底加上牛豬肉丸，具有麻辣香氣的「御選麻辣肉丸鍋」、白菜自然醃製發酵，湯頭酸香甘甜的「御品酸白菜肉丸鍋」、以及食材有干貝、排骨、豬腳、海參、芋頭、鵪鶉蛋、粟子等豐富內容的「御廚佛跳牆」，都是熱門的鍋底口味，提供消費者選擇，不用花時間熬湯底，單包售價199元至299元。

▲IKEA、TWG Tea春節特餐。（圖／各業者提供）▲IKEA、TWG Tea春節特餐。（圖／各業者提供）

▲IKEA新春鍋物組御廚佛跳牆，售價299元；新春鍋物組御品酸白菜肉丸鍋，售價199元。

今年過年正逢情人節，TWG Tea也沒忘情人福利，以茶入饌打造「甜蜜新春套餐」與「情人節限定茶香馬卡龍」，特製南非鮑魚佐大麥仁燉飯、嫩煎美國翼板牛排兩款主餐，作為過年與情人節有感奢華，餐後甜點則推出荔枝幕斯鑲佐野草莓凝凍，以夢幻粉色傳遞浪漫氛圍。

▲IKEA、TWG Tea春節特餐。（圖／各業者提供）

▲甜蜜新春套餐「南非鮑魚佐大麥仁燉飯」。

▲IKEA、TWG Tea春節特餐。（圖／各業者提供）

▲甜蜜新春套餐限定甜點「荔枝幕斯鑲佐野草莓凝凍」。

此外情人節熱銷的馬卡龍也不缺席，今年的情人節限定馬卡龍以「皇家婚禮茶」為基底，紅茶調配花香與熱帶水果，濃郁茶香結合法芙那白巧克力甘納許、再綴以少許覆盆莓凝凍，漿果莓紅色手工餅殼上撒少許茶粉，精緻悅目，從2／5至2／29限期販售，單顆售價75元、禮盒售價從450元至1,800元不等。

▲IKEA、TWG Tea春節特餐。（圖／各業者提供）

▲TWG Tea情人節限定茶香馬卡龍「皇家婚禮茶香馬卡龍佐覆盆莓」。

關鍵字：

春節套餐, 情人節, TWG, IKEA

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