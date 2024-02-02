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5種紓壓食物吃多也不會胖　還能幫助擺脫身體疲勞

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▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

▲壓力大時吃垃圾食物會產生惡性循環，5種食物多吃多健康。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

如果真的很煩壓力大，別再靠吃甜食或垃圾食物減壓了，許多人一碰到煩心的事，就會大嗑垃圾食物紓壓，當下真的很過癮，但吃完就要面臨長期的悔恨狀態，長期下來也是一種惡性循環。醫學分析有5種食物的成分，能讓大腦心情放鬆，也對健康有益處，試著在壓力大時以這些食物替換，過段時間你會發現身體變得更健康，也不會老是疲勞了。

▲▼垃圾食物，暴飲暴食，炸雞薯條可樂。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲別再吃垃圾食物減壓了。

深綠色蔬菜
或許你不愛吃菜，但其實深綠蔬菜含有豐富維生素，不但能讓免疫系統維持運作，更含有鈣質能讓緊張的情緒紓緩，且能刺激腦內多巴胺釋放，讓心情變好。

▲瘦身,飲食,吃飯,垃圾食物。（圖／翻攝unsplash）

▲多吃深綠色蔬菜。

黑巧克力
所謂的黑巧克力指的是可可成分含量70%以上的產品，它不但能有抗氧化的功效，也能促進多巴胺分泌，讓壓力感減輕，此外它還能抑制食慾，避免吃進過多的食物，超多工的啊！

▲瘦身,飲食,吃飯,垃圾食物。（圖／翻攝unsplash）

▲黑巧克力功能超多。

莓果與柑橘
莓果像是藍莓、草莓等，而柑橘則更多了，柳丁、橘子、柚子或葡萄柚，都相當容易買到，價格又便宜，這些食物裡面富含維他命C，不但能促進免疫力，也能舒緩身體壓力，持續補充整個身體會感覺更有精神。

▲瘦身,飲食,吃飯,垃圾食物。（圖／翻攝unsplash）

▲多攝食莓果補充維他命。

堅果與麥片
堅果雖然熱量不低，但豐富鈣質、B群和色胺酸，色胺酸能幫助身心放鬆，舒緩並改善睡眠品質，而麥片則有安神、鎮定心神的效果。

深海魚類
鮭魚、沙丁魚等深海魚含有豐富的含Omega-3，對於調節血糖、降低膽固醇很有作用，讓身體感覺輕盈有精神，此外內含DHA，也能幫助穩定情緒。

▲瘦身,飲食,吃飯,垃圾食物。（圖／翻攝unsplash）

▲多以魚肉代替紅肉，健康又美味。

關鍵字：

舒壓, 紓壓, 隱性疲勞舒壓, 放鬆

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