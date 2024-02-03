臉也要除舊佈新！專家教你「分區微調」打造好運臉

▲年前微整已成為一種趨勢。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人會趁著農曆年前除舊佈新，當然也包括自己的面容，擁有一張好運臉，不僅能讓自己精神抖擻，任何好事也會跟著來！若你還不知道要怎麼改善？聽聽專家怎麼說。

命理老師李玉珮分享，當運氣好的時候，就容易匯聚好的磁場，就像是額頭是掌管事業運的官祿宮，額頭發亮無亂紋，代表工作狀態非常的如魚得水；太陽穴則為夫妻宮，豐潤飽滿招來好的異性緣。

鼻頭屬於財帛宮，鼻頭鼻翼有肉表示不僅賺錢還守的住財庫，當然一切的根本就是要身體健康，她也提醒，山根忌凹陷有痣，可能會有些老毛病，當健康亮紅燈當然也會影響財運。

而要如何擁有好運臉呢？彤顏診所王瑩軒醫師表示，人人都想要有好命臉，若想要在新春奪得好彩頭，建議可以透過微整將臉部分區進行不同項目治療，讓整體的比例更為協調。

她也舉例，針對凹陷的部位如額頭、夫妻宮、臉頰或是山根、嘴唇更為飽滿有彈性，提升整體臉部的立體度，建議可以玻尿酸、自體脂肪等填充方式；再來像是抬頭紋、魚尾紋或是咀嚼肌等位置，建議以施打肉毒桿菌來治療肌肉張力較強而造成紋路；或是也可以選擇鳳凰電波與音波拉提，以熱能方式刺激膠原蛋白增生進而改善細紋與鬆弛。

最後王瑩軒醫師也特別提醒，進行療程前必須請專業醫師做全面的評估，治療後回去的保養也同樣重要，尤其是清潔、防曬、保濕日常保養三步驟要落實。