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營養師曝「火鍋料熱量圖鑑」　「想喝湯」切記放料前先喝

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▲▼營養師曝「火鍋料熱量圖鑑」。（圖／Pixabay）

▲營養師教你「吃火鍋不發胖」撇步。（圖／Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

農曆春節一定要吃火鍋代表一家圓滿，營養師高敏敏提醒，火鍋料熱量比想像高，除了熱量外，火鍋湯頭的含鈉量更是驚人，聽聽營養師教你怎麼聰明吃，才不怕過了一個年，肚子胖一圈。

#湯底選擇普通清湯

吃火鍋時建議挑選清湯，像是大骨、蔬菜、昆布都是好選擇，而麻辣、牛奶湯底要盡量避免，營養師提醒，想喝清湯建議放料之前就喝，下肉之後就不要喝。

▲▼營養師曝「火鍋料熱量圖鑑」。（圖／Pixabay）

▲蔬菜多吃能增加飽足感，豐富纖維質能幫助腸胃蠕動。

#多吃蔬菜、 少加工食品

建議多吃蔬菜幫助補充維生素、纖維質，有助加速腸胃蠕動，而加工食品就是油、鹽、糖和澱粉的堆疊，約2-3個火鍋料就是100大卡，熱量其實很高。

#主食挑選全穀類的更好

麵條是更精緻的澱粉，王子麵通常經過油炸也比較不健康，若真的要挑選，則以白飯為優選，若你正在減重，可以用玉米、芋頭、地瓜、南瓜等來取代替飯或麵更好，換成高纖根莖類食物，熱量約是白飯的一半。

▲▼營養師曝「火鍋料熱量圖鑑」。（圖／Pixabay）

▲挑選里肌肉、牛腱、板腱肉，或是海鮮也都是好選擇。

#選擇低脂肉品、避免高油脂肉片

營養師建議，應避開高油脂的霜降牛、梅花豬、五花肉、培根片，挑選低脂的雞肉、里肌肉、牛腱、鯛魚片為佳。

#以天然辛香料調味為主

火鍋的調味料建議以醬油、醋少許，建議選擇蔥、蒜、蘿蔔泥、辣椒等辛香料，不要豆瓣、沙茶醬，或是享受原味也很好。

▲▼營養師曝「火鍋料熱量圖鑑」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

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關鍵字：

火鍋, 瘦身, 營養師, 擇食

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