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「貝嫂」不只「錶王」全包色　設計百年靈限量錶秀品味

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▲▼ Breitling X Victoria Beckham 。（圖／公關照）

▲維多利亞貝克漢的同名品牌Victoria Beckham，與百年靈聯名推出Chronomat 36特別版腕錶。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）是時尚圈的指標人物，2008年自創同名品牌更受上流圈追捧，儘管多次爆出財務危機，她依然挺過每一次風暴，繼續在國際時裝周上秀。她的細膩品味吸引瑞士名錶百年靈（Breitling），邀她聯手設計限量版Chronomat 36 Victoria Beckham自動上鍊腕錶，推出限量1,200只精鋼款與300只18K金款，企圖吸引更多時髦女性目光。

▲▼ Breitling X Victoria Beckham 。（圖／公關照）
▲百年靈與維多利亞貝克漢跨界聯名，廣告視覺由Mario Sorrenti掌鏡、新銳女星Annemary Aderibigbe示範新錶。

多年來維多利亞貝克漢始終是中性錶款的擁護者，對於鍊帶設計情有獨鍾，光是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus金鷹系列腕錶，至少已曬過4只不同款式，當中包括錶圈鑲嵌鑽石與錳鋁榴石兩款百萬名錶，展現「喜歡就包色」的購物喜好。

▲▼ Breitling X Victoria Beckham 。（圖／公關照）
▲百年靈Chronomat Automatic 36 Victoria Beckham聯名特別版精鋼腕錶，薄荷色面盤款162,000元。

此次維多利亞貝克漢跨足錶界與百年靈合作，是被品牌的工藝與創新所打動，她說：「百年靈與我的想法完美融合，進而創造出如此優雅嶄新的夢幻逸品，令我非常感動。」聯名款Chronomat 36 Victoria Beckham自動上鍊腕錶，保留Chronomat錶款經典元素例如金屬Rouleaux錶鍊、錶圈上標記每15分鐘位置的凸出鐫刻；而面盤亮麗色彩源自她的品牌Victoria Beckham 2024春夏新裝主色調，包括薄荷色、午夜藍、鴿子灰和沙色。

▲▼ Breitling X Victoria Beckham 。（圖／公關照）
▲百年靈 Chronomat Automatic 36 Victoria Beckham聯名特別版18K金腕錶，沙色面盤款882,000元。

▲▼ Breitling X Victoria Beckham 。（圖／公關照）
▲百年靈Chronomat Automatic 36 Victoria Beckham聯名特別版18K金款採用材質實心旋入式底蓋，刻有Victoria Beckham字樣。

不僅顏色彰顯維多利亞貝克漢的品味，聯名錶的秒針尾端飾以她的英文姓名首字縮寫VB，錶背則銘刻的姓名，內載百年靈動力儲存約42小時的10型自動上鍊機芯，備有不鏽鋼與18K金款式，均配有聯名錶盒 ，18K金款再加贈聯名旅行收納袋。

▲▼ Breitling X Victoria Beckham 。（圖／公關照）
▲百年靈Chronomat Automatic 36 Victoria Beckham聯名特別版18K金錶，加贈聯名旅行收納袋。

▲▼ Breitling X Victoria Beckham 。（圖／公關照）
▲維多利亞貝克漢經常佩戴PP Nautilus系列錶款。（圖／美聯社）

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▲維多利亞貝克漢戴的PP Nautilus 7118/1200R 18K玫瑰金鑽錶，2,118,000元。（圖／翻攝PP官網）

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關鍵字：

貝嫂, 維多利亞貝克漢, PP, 錶王, Patek Philippe, 百達翡麗, 百年靈, Breitling

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