慢性疲勞有解！超簡單「3招居家按摩」 讓身體釋放壓力

記者曾怡嘉／台北報導

把握農曆春節連假，好好幫自己鬆一下吧！現代人生活忙碌、工作處於高壓，頭腦超頻使用，身體也會因為姿勢不良而引起勞累，導致慢性累積疲勞，連帶身體不適，就連情緒也不愉快。建議可以透過簡單居家按摩釋放壓力，為身體校準回到穩定狀態。

杉杏肌膚管理中心的資深培訓長Sunny特別提供三款技法，透過居家保養來救急舒緩忙碌的日常壓力，首先從大範圍的身體釋放後再逐步操作小範圍；從上身放鬆、頭部、最後是眼周，只需花費日常10分鐘或每天睡前來進行，一層層鬆開身體，帶來正向循環。

#轉開僵硬的上半身

1. 雙手插腰，將肩膀慢慢向後轉動20次，再往前轉動20次。

2.單手插腰，左手將頭往左邊輕壓伸展20秒，結束換右邊。

3.右手輕敲左邊肩井穴20次，結束換右邊。

4.肩膀放鬆，雙手打開掌心朝天花板向上平舉，十指交扣後向上延伸20秒，舒展背部手臂肌肉。

5.接續動作3，往左邊延伸至最底20秒，舒展腰側肌肉，結束換右邊。

6.接續4左右兩邊結束後，回到中間後，慢慢向後伸展20秒。

7.雙手打開，慢慢放下至腰後，肩膀打開，十指交扣向上伸展20秒。

#調頻高轉速的頭部

1. 中指+無名指按壓翳風、聽宮、太陽穴，拇指按壓風池。

2. 雙手輕握拳，用四指第二指節處揉按太陽穴、頭部兩側三叉神經，並從髮際邊用四指指節往百會輕刮，最後用十指抓捏整個頭部，加強百會穴。

#告別眼睛乾澀更有精神

1.將雙手輕握拳，食指凸出第2個指關節，並以按壓、揉壓、點壓方式，依序按下列穴點，可幫助眼周肌肉放鬆，增加循環，每個穴點可壓6次（睛明穴、攢竹穴、承泣、太陽穴，最後沿著眼周由內而外輕壓6次）。