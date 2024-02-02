超時尚「龍年開運小物」！水晶龍可愛又招財　祝您好命碗盤組喜氣滿點

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

農曆新年即將到來，大家都希望在新的一年能擁有好運氣、「好彩頭」，除了招財貓、鹽燈等傳統的開運小物，不少時尚品牌也都推出兼具喜氣祝福氛圍和時尚設計感的龍年限定賀禮，像是ARTIFACTS推出可愛又喜氣新年走龍毯，周湯豪創辦品牌「Wish You A Good Life 祝您好命」的龍年碗盤禮盒，讓你一用就開運。

▲ARTIFACTS 新年走龍毯，NT$2,980。



複合式選物店ARTIFACTS今年再度推出新年獻禮「走龍毯」，將代設計與傳統神話、春節意象，打造出超有新春歡樂氣氛的造型地毯。本次地毯與包裝都融入了春季百花盛開的意象，龍的設計也採用喜氣的橘紅色，並加入了龍的經典元素，像是爪子數量採用尊貴的「五爪龍」設計，取自清代的「五爪為龍、四爪為蟒」；而龍爪上的「龍珠」則是珍貴的寶珠，也像漫畫七龍珠一樣，可以實現願望。

▲柔軟舒適的質感，也很適合讓寵物坐趴在上面。



喜氣又可愛的地毯長約為98公分、寬65公分，放在玄關、房間或客廳都很適合，背面有防滑墊，而地毯正面材質是百分之百的聚酯纖維，質地柔軟，觸感舒適也很適合寵物在上面休息！這次包裝也是一大重點，以ARTIFACTS的Logo A字發想的三角型包裝，搭配金、銀兩色的網印印刷出「穿著時髦的格紋褲子與球鞋走過萬紫千紅、花團錦簇」的圖樣，在盒裝頂部也有紅色的緞帶作為提把，購買或送禮時更方便拿取。

▲THE SPAACE 水晶龍，NT$15,800。



精品電商THE SPAACE為迎接龍年新春到來，特別引進專為龍年設計的限量奢華藝術精品「FERDI B DICK水晶龍」。又怪又可愛的「水晶龍」由南非藝術家Ferdi B Dick（費迪·B·迪克）打造，名為「龍之息」的靈感源自「獅子之息」系列，更有趣的是，此雕塑名稱與同名的瑜珈姿勢「獅子式Lion Pose」相仿，希望透過此姿勢讓人能透過簡單的POSE釋放日常生活壓力，同時也代表著財富，幸福和幽默。

▲水晶龍共推出3款色選。

「水晶龍」共推出包含龍息琥珀(AMBER)、龍息黃(YELLOW)、龍息粉(PINK)等3款顏色，繽紛吸睛的顏色搭配上採用優質水晶礦石精製而成的雕塑，視覺上看起來輕盈又可愛，光是看著就很療癒。超特別的設計加上美好寓意，當作新年禮物送人也能一展獨特品味。

▲祝您好命 WYAGL龍年限量碗盤禮盒組，NT$5,888。



藝人周湯豪所創辦的創意品牌「Wish You A Good Life 祝您好命」，在農曆年前由周湯豪率領團隊親自發想及設計，結合華人傳統過年文化，推出全新原創設計商品「WYAGL龍年限量碗盤禮盒組」，這款超有過年氣氛又帶有滿滿祝福的新年禮盒，不管是自用或送禮都很合適。

「WYAGL龍年限量碗盤禮盒組」結合有著豐厚文化、節慶感的「好命龍」圖案，搭配紅、白配色碗盤，挑選港式陶瓷湯匙、短圓碗型與鈦合金電繡文字紅筷，為餐桌上增添過年的喜氣。有趣的是，禮盒中的啤酒杯更寫上「好茫」，象徵著過年一定要開開心心的與各地相聚團圓的親朋好友們喝到茫！