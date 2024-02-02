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G-SHOCK近10萬高端錶拋光細膩　錶帶雙面都有戲

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▲▼CITIZEN,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MR-G致敬經典原創型號打造全新MRG-B5000腕錶，95,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO G-SHOCK旗下高端系列MR-G系列不斷在工藝與材質上尋求突破，今年首發款致敬原創型號，發表黑金配色的MRG-B5000R腕錶，延續輕量化且高硬度的Ti64鈦合金外觀，並首次採用柔軟舒適的氟橡膠Dura Soft錶帶，且為彰顯頂規錶的細膩設計，錶帶正面飾以招牌的SHOCK RESIST盾牌紋路，背面則為呼應錶盤的磚形紋路，同時結合鈦材質的三折式錶扣，讓穿脫錶款時更為便利。

▲▼CITIZEN,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MRG-B5000腕錶的錶帶正面壓紋為招牌的SHOCK RESIST盾牌外觀，背面則是與錶盤相呼應的的磚形紋路。

不僅錶帶下功夫，G-SHOCK MRG-B5000R腕錶的錶殼做工也彰顯旗艦錶款的高級感，25個獨立零件構成的錶圈在組裝前經過悉心拋光，而錶殼和錶圈零件以超硬鈦合金Ti64製成，頂部錶圈則為硬度是純鈦4倍、亮度媲美白金的COBARION®合金，不僅提供絕佳防護，也彰顯好質感；內載Tough Solar太陽能充電系統、MULTIBAND 6六局電波與Mobile Link功能。

▲▼CITIZEN,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MRG-B5000腕錶的三折式錶扣由鈦材質製成。

CITIZEN在材質研發也有卓越成就，最著名的Super Titanium™ 超級鈦被日本新創公司iSpace相中，邀請共同參與日本民間HAKUTO-R月球探測計畫，提供Super Titanium™ 超級鈦打造月球登陸器及登月車的機械零件。雙方也再次聯名推出全新光動能電波腕錶AT8285-68Z，以輕盈的Super Titanium™ 超級鈦打造，搭配運用Fujifilm結構色技術裝飾可回收材質製成的藍紫色調錶盤，演繹HAKUTO-R的登月器在宇宙空間旅行通過光的反射與折射色彩；搭載光動能全球電波機芯H800，提供全球26時區的即時時間與萬年曆功能。

▲▼CITIZEN,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲CITIZEN聯名HAKUTO-R光動能電波腕錶AT8285-68Z，57,800元。（圖／CITIZEN提供）

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, CITIZEN

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