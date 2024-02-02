fb ig video ETtoday search mobile

星巴克2／5起一連兩天好友分享　龍年前最後上班日享優惠

>

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

▲星巴克推一連2天買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在龍年春節來臨前的最後一個周一上班日，星巴克再推買一送一優惠要大家做最後衝刺，跟兔年工作日說掰掰，從2／5起一連兩天，推出買一送一優惠，除特定品項之外，其他現做飲品在上午11點後，特大杯即可享好有優惠；伯朗咖啡館2月續行周一會員日，路易莎黑卡上午11點前咖啡第二杯半價。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

星巴克從2／5至2／6一連兩天推出「年前上班週 一起最後衝刺！好友分享」優惠，此兩天從上午11點至晚上8點期間，至店購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不提供優惠門市請看文末列表。

不提供優惠品項包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／路易莎提供）

路易莎2月續行黑卡專屬優惠，包括上午11點前咖啡第二杯半價，超值早餐+1元可升級美式黑咖啡，上午11點後購買飲品加蛋糕，蛋糕可享9折優惠。伯朗咖啡館2月底前也有周一會員分享日，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。

星巴克買一送一不適用門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 路易莎

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似精明卻常吃虧的三大星座！TOP 1執著細節沒有大局觀

看似精明卻常吃虧的三大星座！TOP 1執著細節沒有大局觀

CITIZEN 2024男錶新品亮相　拿莫‧伊漾、徐若熙「錶」現運動型男魅力

CITIZEN 2024男錶新品亮相　拿莫‧伊漾、徐若熙「錶」現運動型男魅力

環球中和LOPIA今開幕　超鮮握壽司、和牛漢堡排、日賣4千條起司蛋糕都好買

環球中和LOPIA今開幕　超鮮握壽司、和牛漢堡排、日賣4千條起司蛋糕都好買

5種讓人緣越來越差的說話習慣　口才再好也要看 5種紓壓食物吃多也不會胖　還能幫助擺脫身體疲勞 無印良品最新「行李箱」上架就瘋搶！　加碼5大人氣品牌新年帶著走 張韶涵清新裝扮全是一線名牌　436萬AP彩虹錶閃爆 營養師揭「熬夜會發胖」2大關鍵：睡眠不足「瘦素」會減少 李敏鎬披頭散髮見粉絲　疑似發福網崩潰：還我男神！ IU化身「金髮尤物」魅惑眼神超勾魂　新專輯藏彩蛋搭上金泰亨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面