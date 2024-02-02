fb ig video ETtoday search mobile

路易莎龍年前默默漲價！超值活力早餐最少70元才吃得到

>

▲路易莎超值活力早餐。（圖／業者提供）

▲路易莎超值活力早餐。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在台展店數力拚星巴克的路易莎，去年9月為擴張早餐市場，推出「超值活力早餐套餐」策略，強調65元起的銅板價，就可購買到一份早餐與中杯錫蘭紅茶，頗受學生族與上班族青睞，而就在即將迎接龍年春節到來的前夕，路易莎對外宣布65元的早餐套餐調漲5元，從2月起早餐從70元起跳回不去了。

路易莎在去年9月起宣布早餐策略，推出65元起的超值活力早餐，消費者可從「奶油原味貝果」、「奶油風味吐司」、經典招牌「磚壓麥香火腿起司三明治」、「法式鮪魚蔬菜三明治」或「法式培根蔬菜三明治」中選擇一份主餐，搭配中杯錫蘭紅茶，售價65元起，此外黑卡會員還能加1元升級美式黑咖啡，成為不少早餐外帶族的首選。

而在2／1路易莎則在自家官方粉絲頁低調宣布，因應食材原料價格攀升，即起各門市超值活力早餐套餐組合價調漲5元，原主餐為「奶油原味貝果」、「奶油風味吐司」、「磚壓麥香火腿起司三明治」搭配紅茶套餐價為65元，現漲價為70元；原「法式鮪魚蔬菜三明治」或「法式培根蔬菜三明治」為主餐搭配紅茶套餐價為75元，現漲價為80元，其餘品項均維持原價，而黑卡會員加1元換黑咖啡優惠也持續提供。

路易莎在春節來臨前先開漲價第一槍，業界人士表示，去年原物料成本雖有減輕，但壓力仍大，不排除今年也會持續調漲，但目前市場上仍以開發新品項，用「新定價」的策略來減輕消費者負面觀感為主。而星巴克去年底也重申，2024年尚未有產品調漲計畫。

▲路易莎超值活力早餐。（圖／翻攝路易莎官方粉絲頁）

▲路易莎超值活力早餐調漲。（圖／翻攝路易莎官方粉絲頁）

關鍵字：

路易莎, 漲價, 星巴克, 超值活力早餐

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似精明卻常吃虧的三大星座！TOP 1執著細節沒有大局觀

看似精明卻常吃虧的三大星座！TOP 1執著細節沒有大局觀

CITIZEN 2024男錶新品亮相　拿莫‧伊漾、徐若熙「錶」現運動型男魅力

CITIZEN 2024男錶新品亮相　拿莫‧伊漾、徐若熙「錶」現運動型男魅力

5種讓人緣越來越差的說話習慣　口才再好也要看

5種讓人緣越來越差的說話習慣　口才再好也要看

環球中和LOPIA今開幕　超鮮握壽司、和牛漢堡排、日賣4千條起司蛋糕都好買 5種紓壓食物吃多也不會胖　還能幫助擺脫身體疲勞 無印良品最新「行李箱」上架就瘋搶！　加碼5大人氣品牌新年帶著走 張韶涵清新裝扮全是一線名牌　436萬AP彩虹錶閃爆 營養師揭「熬夜會發胖」2大關鍵：睡眠不足「瘦素」會減少 超時尚「龍年開運小物」！水晶龍可愛又招財　祝您好命碗盤組喜氣滿點 宋慧喬仙氣爆棚！冰川藍針織連身裙上身　42歲照樣美哭粉絲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面