路易莎龍年前默默漲價！超值活力早餐最少70元才吃得到

▲路易莎超值活力早餐。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在台展店數力拚星巴克的路易莎，去年9月為擴張早餐市場，推出「超值活力早餐套餐」策略，強調65元起的銅板價，就可購買到一份早餐與中杯錫蘭紅茶，頗受學生族與上班族青睞，而就在即將迎接龍年春節到來的前夕，路易莎對外宣布65元的早餐套餐調漲5元，從2月起早餐從70元起跳回不去了。

路易莎在去年9月起宣布早餐策略，推出65元起的超值活力早餐，消費者可從「奶油原味貝果」、「奶油風味吐司」、經典招牌「磚壓麥香火腿起司三明治」、「法式鮪魚蔬菜三明治」或「法式培根蔬菜三明治」中選擇一份主餐，搭配中杯錫蘭紅茶，售價65元起，此外黑卡會員還能加1元升級美式黑咖啡，成為不少早餐外帶族的首選。

而在2／1路易莎則在自家官方粉絲頁低調宣布，因應食材原料價格攀升，即起各門市超值活力早餐套餐組合價調漲5元，原主餐為「奶油原味貝果」、「奶油風味吐司」、「磚壓麥香火腿起司三明治」搭配紅茶套餐價為65元，現漲價為70元；原「法式鮪魚蔬菜三明治」或「法式培根蔬菜三明治」為主餐搭配紅茶套餐價為75元，現漲價為80元，其餘品項均維持原價，而黑卡會員加1元換黑咖啡優惠也持續提供。

路易莎在春節來臨前先開漲價第一槍，業界人士表示，去年原物料成本雖有減輕，但壓力仍大，不排除今年也會持續調漲，但目前市場上仍以開發新品項，用「新定價」的策略來減輕消費者負面觀感為主。而星巴克去年底也重申，2024年尚未有產品調漲計畫。

▲路易莎超值活力早餐調漲。（圖／翻攝路易莎官方粉絲頁）