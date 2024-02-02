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很難買的歐米茄ｘSwatch錶11只一次收齊！　套錶登拍賣救盲

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▲▼OMEGA,Oris 。（圖／公關照）

▲蘇富比將於2月12日至24日拍賣11套MoonSwatch Moonshine Gold行李箱錶盒，內含11款OMEGA X Swatch Mission to Moonshine Gold腕錶。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）去年與Swatch合作推出的Mission to Moonshine Gold腕錶獲得空前成功，由於每個月的Moonshine Gold秒針設計均不同，且只在月圓之日製作，再於下個滿月銷售，特殊的行銷策略在全球掀起搶購潮，想收齊11只錶款不容易，但現在圓夢的機會來了，歐米茄自2月12日至24日交由蘇富比（Sotheby’s）線上拍賣11套內含11款錶的MoonSwatch Moonshine Gold 行李箱套組，拍賣所得將全數捐給非營利醫療教育組織奧比斯（Orbis），支持全球救盲任務。

▲▼OMEGA,Oris 。（圖／公關照）
▲MoonSwatch Moonshine Gold行李箱錶盒內有一枚硬幣，刻有紐約甘迺迪機場的3個字母航空代碼。

2011年起歐米茄開始支持奧比斯，致力於貧困地區對抗可預防性眼疾，並為患者提供護理，同時也培訓專業人員。此次歐米茄推出11 套慈善拍賣的Mission to Moonshine Gold 行李箱錶盒，集合11款BIOCERAMIC生物陶瓷製成的Mission to Moonshine Gold腕錶，套組內還有OMEGA X Swatch經典標誌的金色單片眼鏡，以及刻有展示城市的3個字母航空代碼（例如 HKG 代表香港），且同一代碼將刻在該城市行李箱錶盒內所有腕錶側面，展出城市包括蘇黎世、東京、曼谷、 新加坡、香港、北京、紐約、倫敦、米蘭、巴黎和雪梨專賣店。

▲▼OMEGA,Oris 。（圖／公關照）
▲歐米茄會將套錶拍賣所得全數捐給非營利醫療教育組織奧比斯，此為奧比斯標誌性的小熊。

Oris則關懷海洋生態，多年來持續與環保組織合作保育海洋，更進一步將廢棄物化為新的可能，與社會企業Bracenet合作以「幽靈漁網」打造Aquis系列Oris X Bracenet腕錶，猶如萬花筒般的美麗綠色面盤，竟是海洋廢棄漁網回收再製而成，需要將小塊的綠色、藍色與白色材料慢慢加熱至融化再冷卻，結成薄片材料後經過切割與打磨至厚度為0.3毫米，製程不含添加物、填料或膠材，代表每一款面盤均是獨一無二，共有錶徑43.5毫米與36.5毫米兩款，均搭載自動上鍊機芯，防水300米。▲▼OMEGA,Oris 。（圖／公關照） ▲Oris x Bracenet日期腕錶美麗紋路的面盤是以幽靈漁網回收再造製，73,800元。（圖／Oris提供，以下同）

▲▼OMEGA,Oris 。（圖／公關照）
▲Oris多年來致力於海洋保育。

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關鍵字：

歐米茄, OMEGA, Swatch, Oris

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