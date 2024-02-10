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過年親戚10大煩人語錄「薪水多少、要結婚了嗎」　教你高情商回覆

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實習記者施至真／綜合報導

春節期間除了送上新年祝福給親朋好友，也要小心別成為令人惱怒的親戚，以下精選10大煩人語錄，別再問到底賺多少、有沒有對象啦！許久不見的長輩，或許只是不知道該聊什麼，不妨另開話題，避免尷尬的噓寒問暖。

▲一秒惱怒！過年親戚10語錄。（圖／翻攝IG@netflixtw）

▲過年找不到話題沒關係，以下10話題千萬別亂聊。（圖／翻攝IG@netflixtw，下同）

新年煩人語錄

「這麼久沒見，怎麼變胖了？」

「現在在哪工作啊？」

「在班上的成績第幾名？畢業想讀什麼系啊？」

▲一秒惱怒！過年親戚10語錄。（圖／翻攝IG@netflixtw）

「薪水多少呀？年終多嗎？」

「看你常常出去玩、吃好料，是不是賺很多？」

「最近都投資什麼？有賺嗎？」

所謂談錢傷感情，面對談到薪資及投資的議題，確實有些尷尬，但比起避而不談，反而建議使用「模糊戰略」，不用說出準確的數字，只要告知大方向模糊帶過，並表示工作與生活適應得宜，金錢也夠用，請長輩不用擔心即可。不僅謙遜回覆，也可以另外關心長輩的退休生活如何，並帶開話題。

▲一秒惱怒！過年親戚10語錄。（圖／翻攝IG@netflixtw）

「買車、買房了嗎？什麼時候結婚？」

「要不要幫你介紹對象？」

正在工作的單身族群，想必最困擾的就是被問到另一半及買車、買房的問題，不妨簡潔地以笑容搭配簡短回覆，像是：目前還有其他規劃，不用擔心。若是已有計劃，也可適當回覆，並滿足長輩的期待。

▲一秒惱怒！過年親戚10語錄。（圖／翻攝IG@netflixtw）

「都結婚多久了，怎麼還沒生小孩？」

「看到長輩怎麼都不會叫？」

難得的團聚時光，若真的遇到難以招架的問題時，除了轉移話題，也建議圓融且委婉的回覆親戚不想談論這類型話題；另外，關於另一半及生小孩等問題，其實是需要認真規劃及討論，無論有無結婚及生孩子的打算，都建議以認真回答的方式，明確回覆長輩及親戚們的話題，讓長輩知道你有思考過細節，但有自己的規劃，所以不用太擔心。

▲一秒惱怒！過年親戚10語錄。（圖／翻攝IG@netflixtw）

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關鍵字：

過年, 新年, 問候, 惱人問題, 親戚

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