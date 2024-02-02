陳庭妮露腰胡宇威甜喊：電到了　佘詩曼穿Sandro粉紅裝變霸氣女王

▲陳庭妮以Sandro服裝展現小甜美。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

記者林明瑋／台北報導

陳庭妮去年7月和胡宇威在紐約登記，新婚半年甜蜜蜜，她在IG po出穿著腰際挖空的粉紅格紋洋裝，竟釣出老公回覆：「電到了！」閃瞎大票網友。這件讓胡宇威忍不住讚美的洋裝，來自法國品牌Sandro，同系列也有褲裝，雖然面料粉嫩，但香港女星佘詩曼穿上就是超霸氣，同樣的粉紅可以甜也可以帥，果然態度決定一切。





▲陳庭妮穿的Sandro洋裝，腰間為挖空設計。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）



▲陳庭妮與胡宇威去年結婚，感情甜蜜蜜。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

粉與白的格紋很討喜，而且適合過年不想一身大紅的女孩，陳庭妮穿的背心洋裝腰部以挖空剪裁展現特色，不一定要單穿，內搭一件單色上衣也沒問題，陳庭妮寫下：「龍重的跟大家介紹一套，過年讓那些龍time no see的長輩都覺得你龍光煥發的穿搭。」再繼續補充：「甜而不膩剛剛好的粉紅女孩，為彼此粉刷上好互動。」

▲佘詩曼穿Sandro粉紅格紋褲裝，相當霸氣。（圖／翻攝charmaine_sheh IG）





▲佘詩曼展現職場女王的態度。（圖／翻攝charmaine_sheh IG）





▲曾志偉媳婦、香港女星王敏奕和陳庭妮穿同一套洋裝，包包也相同。（圖／翻攝wongmanyik IG）

▲周曉涵穿Sandro粉紅格紋短褲搭配同色托特包。（圖／翻攝ilove7388 IG）

曾志偉媳婦、香港女星王敏奕與陳庭妮穿了同一套Sandro洋裝，連包包也撞上，周曉涵則選擇同系列的短褲搭配粉紅針織衫與托特包，既可愛又帶點帥，而最帥的當數佘詩曼，粉紅格紋外套配長褲以及白色尖頭鞋，她為造型寫下註解：「想在職場上成為女王，必須有細膩精緻的穿著與強大的態度。」她換穿黑、白等多套服裝，氣場都過人。

▲Sandro 2024春夏系列。





▲Sandro流蘇手提包（左）13,790元、方格編織包（右）12,590元。（圖／品牌提供）





▲英國演員Clara Paget穿Maje 2024春夏系列，性感又有個性。（圖／翻攝clarapaget IG）





▲Maje春夏系列。

Sandro的2024春夏對比鮮明，有變奏版的學院風，以短夾克與短裙穿出個性與青春，也有充滿度假風情的紮染洋裝與各式編織提包、草帽，為度假做足準備，同為法國品牌的Maje，2024春夏系列向雋永的巴黎風格致敬，融入90年代的廓形，讓女性盡情展現自信與優雅，英國演員與模特兒Clara Paget穿鏤空上衣露出Bra，搭配皮裙與迷你M Bag，性感又率性。

Maje具代表性的M Bag每季都有變化，2024春夏以絎縫與鉚釘裝飾出特色，去年推出的Miss M Bag延續流蘇設計，但包身更柔軟，有多種顏色可選擇，在日常生活中容易搭配且相當實用。

▲Maje鉚釘格紋Mini M Bag（左）11,690元、鉚釘絨面M Bag（右）12,590元。





▲Maje Miss M Bag有多種色調與材質，復古皮革Miss M Bag（右）15,990元。