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侯佩岑慘被老公拍成「風」婆子　卡地亞金錶、Dior夯包跟著搶鏡

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▲▼侯佩岑 。（圖／翻攝IG）

▲侯佩岑請老公黃柏俊掌鏡拍照，雖不滿意但仍感恩老公已盡力。（圖／翻攝houpatty IG）

記者陳雅韻／台北報導

侯佩岑日前在澳洲的美照，都有同行的姊妹淘—陶喆老婆江佩蓉掌鏡，張張都是時尚大片，但今po出「風」婆子系列照，完全凸顯老公黃柏俊與閨蜜拍照的差別，每一張都是風吹亂長髮的遮臉照，她只能自我安慰「老公已經盡力了」，並稱讚另一半說：「這次手指頭沒有入鏡已經是大躍進。」

▲▼侯佩岑 。（圖／翻攝IG）
▲侯佩岑拎Dior BOOK TOTE米色與黑色PLAN DE PARIS刺繡中型托特包105,000元，Dior D-WAY拖鞋25,000元。（圖／翻攝houpatty IG）

去年底侯佩岑曾在IG寫下「離開是為了更好的相遇」，引發網友猜測婚變，但從此次「風」婆子系列照的幽默詮釋，顯見夫妻倆感情甜蜜蜜，侯佩岑在照片中雖然亂髮遮臉，但依然藏不住貴氣行頭，她拎著Dior 2023秋冬系列105,000元的BOOK TOTE米色與黑色PLAN DE PARIS刺繡中型托特包，腳上則是Dior D-WAY拖鞋，均為品牌熱賣款。

▲▼侯佩岑 。（圖／翻攝IG）
▲侯佩岑近拍照亮出疊戴手環與卡地亞金錶。（圖／翻攝houpatty IG）

▲▼Cartier 。（圖／公關照）
▲侯佩岑戴卡地亞2018年推出的Tank Louis Cartier玫瑰金錶。

一張近拍照則顯露侯佩岑疊搭首飾的功力，她戴著鍊節金手鍊，混搭卡地亞（Cartier）2018年推出的Tank Louis Cartier玫瑰金坦克錶，典雅的羅馬數字面盤配上鍊節錶帶相當摩登，當時定價近百萬元，目前已停產。

▲▼侯佩岑 。（圖／翻攝IG）
▲Dior之前的澳洲美照由好友江佩蓉掌鏡。（圖／翻攝houpatty IG）

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關鍵字：

侯佩岑, Dior, Cartier, 卡地亞

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