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命理師公佈6大生肖小心惹病上身！3個飲食調理法養成少病體質

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記者李薇／綜合報導

擁有健康的身體，才能擁有幸福的生活，命理老師李玉珮就提醒，6個生肖要特別注意2024年的身體健康，尤其是屬兔與屬龍的民眾，要特別小心各種大病小病，元氣不足也會讓工作、生活受到影響。

▲京都堂,洪崇瑜,李玉珮,健康,飲食,。（圖／達志示意圖）

【6大生肖注意身體健康】

鼠：這一年小心過勞容易有恍神現象，外出以汽機車代步要注意行車安全，睡眠不足帶來的健康危害遠遠超過想像。

虎：45歲以下的青壯年朋友，今年有腸胃問題的現象多注意日常飲食；發胖的機率也很高，關切自己的體脂、血脂是否過高，50歲以上的朋友更要留意心血管疾病。

兔：今年出現病伏星，大病沒有小病不斷，流行疾病很容易第一個中獎，元氣不足相對也無法集中在工作上，間接也影響事業運。

▲京都堂,洪崇瑜,李玉珮,健康,飲食,。（圖／達志示意圖）

龍：出現伏屍星與劍鋒星，這兩顆星都是不利於健康的，不管是意外也好、疾病也好，都很容易上身。

蛇：今年很焦慮，即使工作很順手，也會擔心狀態好可以維持到什麼時候？平常晚睡的朋友，今年熬夜的時間會拉更長，睡眠品質差讓抵抗力變弱，影響身體運作。

羊：心情不好不要借助吃來紓壓，尤其是油炸物都是高鹽、高糖、高油，要特別小心三高問題。

▲京都堂,洪崇瑜,李玉珮,健康,飲食,。（圖／達志示意圖）

想要維持健康的身體，京都堂中醫師洪崇瑜也建議，新春期間，外出人潮眾多有可能誘發感染，除了戴緊口罩之外，也可透過食補或是健康美療課程，搶先佈署提高自身的免疫力。

【健康身體養成術】

澱粉類：黎麥、糙米、地瓜等屬於高膳食纖維澱粉，對於減重和腸道健康有益。

蛋白質類：深海魚類如鮭魚、鯖魚有Omega-3脂肪酸或瘦肉、雞肉有助於抗發炎。

蔬果類：一天至少3種蔬菜以深綠色蔬菜、甜椒為主；2種水果以維生素C含量高，如芭樂、釋迦及龍眼，而芭樂又以紅心芭樂、珍珠芭樂、牛乳芭樂排行前三，特別提醒水果嚐起來的酸鹼和維生素C含量高低無關。

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關鍵字：

京都堂, 洪崇瑜, 李玉珮, 健康, 飲食

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