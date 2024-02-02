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一抹減齡10歲還能潤唇！秋冬包裡必備小物　24H性感放電不落漆

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

情人節即將到來，想和另一半擁有甜甜蜜蜜的幸福時刻，雙唇的護理當然很重要，尤其是冬季容易脫皮乾燥，這樣接吻絕對NG，馬上搶救起來。

＃海洋拉娜 修護唇萃，售價3900元

▲海洋拉娜,嬌蘭,NUXE,護唇,唇彩,彩妝。（圖／品牌提供）

想要提前入門頂級保養，護唇類型的單品可以說是好入手的小物，重點是使用時機也很多元，海洋拉娜旗下的修護唇萃一上市就立刻攻佔貴婦包包，2024年更推出甜莓、珊瑚、櫻花、豆沙4個絕美色澤，裡面不僅含有奢華的奇蹟活凝金萃，淡淡薄荷療癒香氣，用起來更有修護效果，一抹立刻打造好氣色澎彈雙唇，打造零唇紋幼態妝容。

＃嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油，售價1450元

▲海洋拉娜,嬌蘭,NUXE,護唇,唇彩,彩妝。（圖／品牌提供）

嬌蘭把之前推出的護唇膏熱賣色選，推出全新的護唇油單品，裡面添加超經典的蜂蜜、蜂蠟、玫瑰果油，當然也少不了頂級的蜂王乳成分，一抹上唇立刻可以打造細緻潤澤的呵護效果，寬版扎實的絨毛刷頭，隨時補擦都好方便，連使用起來的手感都相當好，塗抹瞬間絕對讓人愛不釋手，想要一抹再抹。

＃NUXE 沁甜萊姆護唇膏，售價420元

▲海洋拉娜,嬌蘭,NUXE,護唇,唇彩,彩妝。（圖／品牌提供）

憑藉身體油深受粉絲喜愛的NUXE再度推出沁甜萊姆護唇膏，裡面含有葵花籽油、大麻籽油與乳木果油，富含脂肪酸的有機植物油，可以在秋冬季節幫助雙唇保濕滋潤，無色也無油光的設計，特別適合晚上使用，棒狀設計隨時補擦也好方便。

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關鍵字：

海洋拉娜, 嬌蘭, NUXE, 護唇, 唇彩, 彩妝

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