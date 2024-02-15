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2024春季流行穿搭＆避雷指南！復古簡約風格當道、迷你小廢包退燒

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文／美人圈

又到了準備春裝的時候！時尚不斷地輪迴，過去不少流行單品也在本季回歸，這些單品不僅時尚、而且反覆穿搭也不會退流行，今天就來和大家分享2024春季韓國流行穿搭，另外也為大家「排雷」幾個不會再流行的單品，避免堆滿衣櫃又浪費錢，趕緊一起看下去吧！

2024春季韓國穿搭重點：復古、簡約風格正當道

如果說2023年流行的是露肚臍、工裝褲或銀色單品等Y2K風格的穿搭，那今年正好相反，復古又簡約的風格反而會更有人氣，2024年流行的顏色是Peach Fuzz柔和桃，很多藝人和KOL都在展示可愛的粉色時尚。另外極簡的黑白色系穿搭也再度流行，更容易融入個人色彩！

▲春季穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲復古簡約的風格今年最流行。（圖／IG@zoopeach）

2024春季流行上身：Polo衫、白襯衫

避雷指南：針織毛衣、超大泡泡袖

時尚果然是一個輪迴，10年前流行的Polo衫，今年又再度紅起來了！自帶休閒感的Polo衫適合多種風格，可以和短褲或迷你裙做搭配，甚至還可以搭配寬版西裝褲。穿搭完成後，在Polo衫外披上夾克，直接化身超流行的老錢風穿搭。

▲春季穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲Polo衫今年又再度紅起來！（圖／IG@jxnjuvv）

韓國人通常都認為針織毛衣或是超大泡泡袖要是搭配不好的話，非常顯胖，緊身的針織毛衣也容易讓手臂看起來很壯，所以2024年反而流行的會是更加簡潔、俐落的穿搭，針織款Polo衫就是不錯的單品選擇！

▲春季穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲針織Polo衫今年首選。（圖／IG@soryounga）

2024春季流行裙裝：百褶裙＆A字裙

避雷指南：H型窄裙

到了春天一定會經常穿裙子，比起過於貼身的H型窄裙，其實今年韓國更流行休閒又有氛圍的A字裙，或是能夠打造出可愛時尚風格的百褶裙。H型窄裙雖看似簡約，但活動性極差，做起事來相當不方便，相較起來A字裙與百褶裙不僅穿起來更舒適，也更能搭配出魅力的造型！

▲春季穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲可愛優雅的百褶裙韓國更流行。（圖／IG@zoopeach）

2024春季流行褲裝：三、四分短褲

避雷指南：露口袋熱褲

春季想以褲裝穿搭為主的女孩們，絕對要避開能看見口袋的熱褲，現在更流行長度到一定程度的三、四分短褲，除了活動性高外，因為短褲的褲筒夠寬，所以更能顯腿細。特別的是，皮革材質的短褲在今年又變回熱銷單品，因為相當好搭配，不論是配白襯衫或是西裝外套都適合，所以能夠穿很久！

▲春季穿搭。（圖／翻攝自IG）▲春季穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲三、四分短褲更能顯腿細。（圖／IG@vousmevoyez、@yougyeong_）

2024春季流行洋裝：A字連身裙

避雷指南：印花洋裝

不僅是褲子，短款連身裙在今年也很有人氣！簡約寬鬆輪廓的A字連身裙，可以很好的修飾身形，如果想遮住下身，也可以搭配長褲，作為日常穿著超合適。

▲春季穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲連身裙在今年也很有人氣。（圖／IG@yubloomshop）

但要注意的是，洋裝的挑選絕對要避開碎花或過多的圖案，從頭到腳太多顏色和重點是無法凸顯高級感的，今年流行的反而是黑白灰色或是米色、象牙白等較為清冷感色系的洋裝，所以初春買新衣時可以盡量挑選這些色系的服裝，不僅能跟上潮流，色彩搭配上也不易出錯！

▲春季穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲清冷感色系的洋裝搭配不易出錯。（圖／小紅書@土豆月餅）

2024春季流行上身：風衣、西裝外套

避雷指南：針織外套

選外套的時候，韓國人會特別在意下衣的長度，如果說去年流行的是短夾克，那麼今年西裝外套和風衣會更加受歡迎，特別是西裝外套會看到很多強調寬鬆版型和肩線條的剪裁，打造出悠閒又輕鬆的男孩風裝扮。

▲春季穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲今年西裝外套更受歡迎。（圖／IG@roses_are_rosie）

另外外套避雷的重點也與上衣一樣，應該要盡可能避開針織類的外套，雖然穿上看起來溫柔又軟糯，但如果不是名模身材，反而會顯得虎背熊腰又沒肩膀。

▲春季穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲風衣搭牛仔寬褲打造率性男孩風裝扮。（圖／小紅書@盧婧媛超可愛）

2024春季流行鞋款：adidas Samba、板鞋

避雷指南：Nike Dunk、超大logo球鞋

過去相當流行的大logo球鞋，在今年正式成為過時單品，不僅難搭配衣服，鞋上過大的圖案也不符合今年流行的風格，還有去年超紅的Nike Dunk，雖然跟任何服裝都很搭，但現在不管走去哪都很容易撞款，導致成了讓人想避開的鞋子。

▲春季穿搭。（圖／翻攝自IG）▲春季穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲adidas Samba是近期大火的單品。（圖／IG@onemymy、@allneed_mj）

最近大家都在穿的反而是既復古又薄，或是帶有簡約舒適感的板鞋，這種基本款鞋子不受流行影響，是可以穿很久的單品，看看最近大火的adidas Samba就是最佳例子！

2024春季流行包款：大包、帆布包、後背包

避雷指南：迷你小包

直到2023年為止，相當受到大家喜歡的迷你小包，與其說是包包，更不如說它是件時尚單品，只能夠放下卡片或是口紅的容量，雖然精緻漂亮，但其實並不實用，出門還得單獨再帶個包裝東西，相當不方便。

▲春季穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲大包回歸。（圖／IG@heybiblee）

現在更多人選擇可以裝下很多隨身物品的大包，容量大的包或是兩手能夠自由便利的後背包更加方便，一樣能從簡約的基本款入手，不僅能夠使用很久，也不容易退流行！

▲春季穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲後背包耐裝又方便。（圖／IG@heynee103）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 春季, 穿搭

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