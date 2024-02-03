營養師教「過年大吃不長胖」簡單6秘訣：餐前先喝一杯水

▲營養師教6秘訣讓你過年時吃得健康也不用怕發胖。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

農曆春節倒數中，開心期待假期來臨之餘，有不少人又擔心，過年大魚大肉，發胖怎麼辦？營養師谷傳玲就分享讓你春節吃得健康又不長胖的6個小妙招，尤其是本身有慢性病的人群，更要注意。

＃料理少點肉少點炸物



過年時大家常吃的東坡肉、紅燒魚、糖醋排骨、炸丸子、炸春捲等料理，這些食物都是容易促發炎的，而且油炸的食物容易含有致癌物，雖然好吃但熱量高又不健康，吃多也容易發胖，建議少量攝取就好。

＃多吃蔬菜



除了少吃點肉，別忘了要多吃些蔬菜，最好保證每頓飯有1道肉食就要有2到蔬菜，且若是自己家裡下廚，建議料理時再少放點油，搭配菜多肉少的組合，就能幫你好好控制熱量的攝取。

＃主食粗細糧搭配



許多人平時就愛吃白米飯，過年大魚大肉更是要配飯，營養師建議可以在白米中添加一些雜糧，煮成雜糧飯，可以增加維生素B群和膳食纖維的攝取，吃起來更健康，也能幫你增加飽腹感。

＃吃飽了就把筷子放下



不要為了聊天吃飽了還繼續夾菜來吃，如果感覺自己吃飽了，就把筷子放下吧！更建議可以直接把筷子和碗洗了，再回來繼續跟家人聊天，主動為進食按下停止鍵，避免攝取過多的食物和熱量。

＃上一餐吃多了，下餐就少吃一點



營養師表示這是自己使用最多的一個技巧，跟自己定好這個規則，絕對不要連著兩餐都吃撐，這是底線。

＃飯前喝300ml水



過年吃飯時大多都是邊吃邊聊天，這樣會讓人不知不覺中吃得更多。建議可以在餐前先喝杯200～300ml的白開水，雖然水進入小腸比較快，但是仍會有部分暫存於胃，讓你覺得有飽足感，吃飯時自然就吃得少了。