炸物控必收！六間超人氣雞排店讓人欲罷不能　加點木瓜牛奶超級絕配

文／MENU美食誌

每到宵夜時刻，一口咬下酥脆的外皮及多汁的厚實雞肉，令人欲罷不能，此篇絕對是炸物控必收。

超派炸雞

台北市萬華區

由YT《超派人生》超哥所經營的炸物專門店，招牌是具厚薄兩種脆殼的紅白無骨炸雞，採用台灣溫體雞肉，不走多汁路線，不油膩，厚實好吃。

▲超派炸雞。（圖／美食客王麗鈞提供）

天使雞排

台北市大安區

雞排厚度是一般市售的兩倍厚！酥脆的外皮，鹹香中帶微甜的調味，還有鹽酥菇、雞米花、黃金脆薯、手工黑輪、酥皮甜番薯丸、香酥雞塊、檸檬冬瓜茶，都很推薦。

▲天使雞排。（圖／美食客Aiba翼提供）

雞大爺炸食

桃園市平鎮區

提供多種口味的雞排，餐點種類選擇多元，特別推薦大爺拚套餐、椒香麻辣咔拉炸雞、川味麻辣雞排、噴香三角骨，每款表現讓人再三回味，非常涮嘴。

▲雞大爺。（圖／美食客姆士林提供）

三重牛乳大王

新北市三重區

三重在地相當有名的排隊美食，營業時間從早上9點半開到晚上11點半，從早餐吃到宵夜。雞排非常厚實，外酥內嫩又多汁，是一間被雞排耽誤的飲料店！

▲三重牛乳大王是一間被雞排耽誤的飲料店！。（圖／美食客地方恰北北媽媽提供）

國聲沾醬香雞排

花蓮縣花蓮市

開店25年的國聲沾醬雞排，提供的醬料鹹中帶甜，可以同時吃到兩種口感，雞排肉厚實且大塊，一定要搭配上蒜頭一同享用，整體會更富有層次感。

▲國聲沾醬香雞排。（圖／美食客吃貨小肥仔提供）

3Q脆皮雞排

基隆市信義區

雞肉本體有醃漬過，調味偏甜，帶出鮮甜肉質，再搭配上高水準的外皮。店家除了炸雞排，也有現打果汁，不添加其他調味也不使用果糖，每日限量賣完為止。

▲3Q脆皮雞排。（圖／美食客@kT3LqW9D8z提供）

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