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很會照顧人的「天生暖男」4大星座！Top 3對朋友很好、雙子竟也上榜

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▲▼ 天生暖男4大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

你身邊是否也有大家公認的「暖男」？他們對人溫柔體貼、很會照顧人，不管是對女生或男生朋友都很好，當你有困難時總是主動幫忙或陪伴，讓人感到很安心。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開堪稱「天生的暖男」的4大星座男，他們有的是本身個性敏感，很懂得體貼他人情緒，也有的很樂觀隨和，總能帶動週遭氣氛，幫你補充正能量。

▲▼ 天生暖男4大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：摩羯座

當摩羯座想對一個人好的時候，就會你非常好，很懂得照顧別人，對朋友也總不吝嗇展現他們的關心，具備暖男特質的他們，當你有需要時，會貼心陪伴在你身邊，用稍微有點笨拙的話語鼓勵你，但出發點都是為你著想。他們暖度就像是冬日過後回暖的春天，會一點一滴緩慢地溫暖人心。

▲▼ 天生暖男4大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：巨蟹座

巨蟹座天生性格細膩，很能理解他人的情緒，也因此巨蟹男的心思比許多男生都細膩很多，周遭有任何風吹草動，他們甚至會比有些女生還敏感，你心情好不好他們都能感受到，會很自動地去照顧、撫慰受傷的人或是需要他體貼的人。他們很溫暖，不會覺得陪伴別人很無聊，是心甘情願的喜歡待在別人身邊，是會讓女生心花怒放的暖男。

▲▼ 天生暖男4大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：雙子座＆射手座

雙子男和射手男當普通朋友時都是大暖男，這兩個星座男都很樂觀隨和又好相處，他們本身很會找話題，能帶動大家情緒不冷場，也很樂於當小丑開玩笑逗大家開心。這兩個星座在角色定位上能切換自如，屬於變動星座的他們很聰明，也很會把聰明運用在人際交往上，通常在社交場合裡，大家都會覺得雙子和射手這兩個星座是個很暖又很好交流的人。

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 暖男, 摩羯, 巨蟹, 雙子, 射手

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