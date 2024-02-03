根本人間清醒！伊能靜：取悅自己才是人生頭等大事

▲愛自己、取悅自己才是最重要的事。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星伊能靜近日在大陸發展，常在《小紅書》分享心靈文，被粉絲譽為「人間清醒」，日前她寫著：「從青春期開始總是希望透過取悅他人得到安全感，而千帆過盡直到今日，才發現取悅自己才是人生的頭等大事。」



伊能靜分享，取悅自己才是人生大事，我們時常會忽略自己的需求，把自己的快樂放在了次要，當我們盡情玩樂時有時會想：今天玩完就要好好工作，又或是回家後後要好好陪孩子了。

她指出，成年人的快樂常常被自己的破碎生活片段所打斷，又或是會為了內疚感而抵銷，無法專注享受愉悅，真誠地擁抱自己的心中的小女孩，其實她才是最需要被全然的愛所擁抱的。

她認為對自己內在需求保持敏感很重要，因為需要獨處時間並不是奢侈需求，而是成年人的必需品，她會打扮舒服漂亮，一個人看電影、一個人下午茶，那怕一個午後。在自己獨處的時間裡，給自己一點時間和空間恢復能量，與自己內在對話，好好犒賞自己的感官，品嚐一杯茶香的喜悅，就好像給自己建立的支持系統。

網友們也回應：「總會被你的美文給感動，給我們女性力量」、「我也要時刻提醒自己，因為我已進入人生的下半場，餘生很貴」，伊能靜也回覆網友：「這世界最貴的就是自己、生命短暫，不能失去自我，獨處是很重要的，其實是先知道自己是誰，所以一個人心也能很定。」