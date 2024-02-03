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潘瑋柏芬蘭甩尾逾6000萬超薄錶上手　與「菲董」撞同款

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▲▼潘瑋柏撞錶 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏戴RICHARD MILLE與法拉利攜手打造的首款時計RM UP-01 Ferrari腕錶，要價逾6000萬元。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

潘瑋柏日前受瑞士名錶RICHARD MILLE與McLaren之邀，與老婆Luna遠赴芬蘭，享受在雪地開超跑甩尾的快感，夫妻倆也幸運再次看見極光，特別po照與粉絲分享好運，也讓人好奇此次他戴哪款錶參加活動？答案揭曉，是目前世上最纖薄的RICHARD MILLE與法拉利（Ferrari）攜手打造的首款時計RM UP-01 Ferrari腕錶，要價超過6,000萬元。

▲▼潘瑋柏撞錶 。（圖／翻攝IG）
▲「菲董」Pharrell Williams也曾戴著RICHARD MILLERM UP-01 Ferrari腕錶亮相。（圖／翻攝pharrell IG）

身為RICHARD MILLE超級VIP，潘瑋柏沒錯過品牌榮登全球最纖薄錶款寶座的RM UP-01 Ferrari腕錶，此錶結合獲專利的全新超薄擒縱結構，採用五級鈦合金打造酒桶形超纖薄錶殼、底板與橋板，整體錶殼厚度僅1.75毫米，纖薄的同時也具功能性，正面上方中央顯示時間，10時與11時之間則是功能選擇器位，位於7時與8時位置之間的第二錶冠便可上鍊或設定時間，此外，也具絕佳的抗衝擊力，可承受高達5,000g的加速度衝擊。

▲▼潘瑋柏撞錶 。（圖／翻攝IG）
▲RICHARD MILLE RM UP-01 Ferrari腕錶的整體錶殼僅1.75毫米，登上史上最纖薄錶寶座。

儘管限量150只的RICHARD MILLE RM UP-01 Ferrari腕錶要價超過6,000萬元，依然讓全球名流趨之若鶩，潘瑋柏搶下一只，還與LV（Louis Vuitton，路易威登）男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams撞了同款，兩人不僅選錶品味相似，時尚風格也契合，近日潘瑋柏最愛拎的包就是菲董新作LV Speedy BANDOULIÈRE 40包。

▲▼潘瑋柏撞錶 。（圖／翻攝IG）
▲潘瑋柏日前受RICHARD MILLE與McLaren之邀，到芬蘭體驗開超跑甩尾的快感。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲▼潘瑋柏撞錶 。（圖／翻攝IG）
▲潘瑋柏開心再次看見極光。（圖／翻攝willpan23 IG）

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關鍵字：

潘瑋柏, 菲董, RICHARD MILLE

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