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消水腫超管用！范文芳傳授「簡單4招」讓你變成小V臉

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▲▼范文芳傳授「簡單4招」讓你變成小V臉 。（圖／翻攝自小紅書/范文芳）

▲范文芳傳授女星上鏡秘訣。（圖／翻攝自小紅書/范文芳，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

女星擁有一張上鏡小臉是基本，新加坡女星范文芳，日前在《小紅書》分享自己的消水腫秘訣，簡單4招就能讓你變成小V臉。　

#冷熱水洗臉

范文芳分享，消水腫的其中一招就是用冷熱水交替洗臉，當感受臉部浮腫時，冷水時間會停留長一點約20秒，熱水約10秒，加速臉部血液循環，進一步達到排水的功效。

▲▼范文芳傳授「簡單4招」讓你變成小V臉 。（圖／翻攝自小紅書/范文芳）

#3分鐘臉部按摩

女星想要擁有上鏡小臉，妝前按摩不能少，她也分享自己的小臉按摩如下，第一步從下巴往耳後提拉10次，這個動作能使臉部輪廓變清晰， 順著鼻基底到顴骨提拉到太陽穴兩指處，順著帶過10下；接著由眉頭往髮際線方向推10下，山根內推捏捏鼻樑10下，最後刮眼眶到太陽穴10下，簡單幾個步驟就能讓浮腫臉小一圈。

#注意飲食

她分享自己平時很愛喝黑咖啡，若是隔天有重要場合，飲食方面會實行少油少鹽計畫，或是努力靠運動來排汗，像是她就會做TABATA 20分鐘，消水腫的效果就很顯著。

▲▼范文芳傳授「簡單4招」讓你變成小V臉 。（圖／翻攝自小紅書/范文芳）

#合理喝水

所謂的合理喝水，也就是依據自己的體重，決定自己每天應喝進身體的水量為多少，這邊有個喝水公式可參考：成人每日需要的飲水量＝體重（公斤）×30~40 （毫升 ），也就是說如果是50公斤，一天正確的飲水量約莫是2000ml左右，范文芳也提醒，當每日攝取水分不足，因身體有保護機制，當身體缺水，體內也不會想讓水分從身體排出。

她也提醒，除了喝水以外，每日的熱量也要攝取足夠，當血液中的蛋白質不足，也會連帶影響身體代謝力，越拖越差。

關鍵字：

消水腫, 小V臉, 范文芳, 女星變美秘訣

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