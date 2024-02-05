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Dior不對稱錶問世20年依然時髦　藤格紋躍上翻新版

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▲▼ Dior,LV 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Dior Chiffre Rouge 41mm計時碼錶，435,000元。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Dior於2004年首度發表Chiffre Rouge系列腕錶，不對稱錶殼設計今日看來依然時髦有型，品牌於歡慶20周年之際再推新作，保留過往錶徑38毫米與41毫米款式，但面盤上Logo隨著時裝系列更新改為大寫DIOR，並首次在黑色面盤與錶帶上裝飾招牌藤格紋，自動盤同樣鐫刻此圖案，目前曝光有自動錶與計時碼錶款式，另有錶圈鑲嵌黑鑽的低調奢華版本。

▲▼ Dior,LV 。（圖／公關照）

▲Dior Chiffre Rouge 38mm自動上鍊腕錶，256,000元。

不變的是被Dior先生視為「生命色彩」的紅色，依舊是Chiffre Rouge系列腕錶秒針、錶冠與日期窗上最搶眼的色彩，特別是每逢8日，日期窗的數字8都會以紅色顯示，彰顯迪奧先生的幸運數字，每一款錶附有籐格紋路錶帶或珍稀皮革錶帶可相互替換。

▲▼ Dior,LV 。（圖／公關照）
▲Dior Chiffre Rouge 38mm自動上鍊鑲黑鑽腕錶，514,000元。

LV（Louis Vuitton，路易威登）2002年問世的Tambour 腕錶，則在去年由內而外進行全面改款，首先搭載具50小時動力儲存的新機芯LFT023，配備Monogram Flower鏤空圖案發條盒蓋、飾有重複風格化 LV圖案的微型自動盤等展現品牌特色；而外觀較過往更纖薄，呈現錶徑40 mm，厚8.3 mm的中性風錶殼，錶殼的弧形側面則裝飾12個 LOUIS VUITTON立體字母，配上一體成形且符合人體工學的鍊帶，展現休閒優雅的風格。

▲▼ Dior,LV 。（圖／公關照）
▲LV Tambour精鋼灰色面盤自動錶。（圖／LV提供，以下同）

▲▼ Dior,LV 。（圖／公關照）

▲LV Tambour 18K玫瑰金自動錶，1,690,000元。

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關鍵字：

Dior, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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