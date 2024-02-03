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蔡康永一句話瞬間敲醒你：休息就是休息，不是為了走更遠的路

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▲▼字字入心！蔡康永一句話瞬間敲醒你 。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

▲蔡康永金句通透清醒。（圖／翻攝自FB/蔡康永，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有時候想不透一些事情，正需要一位朋友或是一句話給你當頭棒喝，那麼不妨讀一下蔡康永的金句，字字犀利、句句通透清醒，敲醒不想清醒的你。

#休息就是休息，不是為了走更遠的路。

#有些人聽，是因為想懂，有些人聽，只是為了把話接過去，改成聽他說。

#對人冷淡，有時候只是在節省感情。世上哪有那麼多值得喜歡或值得討厭的人呢？

▲▼字字入心！蔡康永一句話瞬間敲醒你 。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

#被幾乎不認識的人討厭，就跟走路踩到小石頭一樣，不舒服是一定的；但也沒什麼可做的，要不就算了、要不就一腳踢開，總不至於蹲下去跟石頭討論你到底是什麼地方得罪它。

#「等我先把錢賺夠」，這七個字裡面，有兩個字是巨大陷阱，會把一生都陷進去。哪兩個字～「等」字，「夠」字。
先有了要等到夠的打算，那就永遠等不到夠的時候。定一個具體金額，金額達到，就改變生活方式。

#我們羨慕的、往往是那些，敲鑼打鼓、張燈結綵，看起來美好的事。

▲▼字字入心！蔡康永一句話瞬間敲醒你 。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

#那些可能不是真正美好的事，真正美好的事、通常會安靜得多。

#這麼多事，本來就沒有答案，你一定要個答案，就會得到假的答案。騙子，等的就是 堅持要被騙的人。

#守所有規矩的人，是不是誤會最後會有什麼獎品啊？

#人死以前，最捨不得的、最抱憾的，都是人，而不是東西。想到這點，可以暫時不對那些東西魂牽夢繫。

關鍵字：

蔡康永, 金句, 智慧, 人生

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