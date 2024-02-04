超經典「子彈唇膏」竟全面進化！質地更柔軟舒適、好顯色一抹即飽和

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

經典的單品總是擁有大批粉絲喜愛，對於新手也是很好入門的單品，即使不做功課的盲買，也不容易出錯，以下就盤點幾款經典之作在最近全方位升級，使用感更極致，讓人用過瞬間愛上。

＃M·A·C 極自我柔霧唇膏，售價820元

提到M·A·C馬上讓人聯想到櫃位上滿滿一整排的「子彈唇膏」，幾乎是要什麼顏色，都可以在此被滿足，2024年此系列全面升級，質地滋潤感更舒適，顯色度依舊高調，連外型都跟著長大，唇膏轉出來還有經典LOGO，可以說是由內到外都全面進化，而且一次更是直接推出40個色選可以選擇，讓人簡直陷入選色障礙，每一支都超想收藏。

＃A.M Fairyland 不關燈輕裸肌蜜粉，售價980元

A.M Fairyland上市以來，憑藉著底妝系列擁有大批粉絲追隨，尤其是遮瑕膏與蜜粉，更以乾淨細膩的粉質聞名，這次針對蜜粉單品，再度推出可以修飾蠟黃膚色的澄淨紫，淡淡光澤可以呈現出具有珍珠光的透明感肌膚，帶有薰衣草紫般的清透色調，有助於提亮、掃黃的效果，同時裡面蘊含滿滿植物萃取配方，使用上臉也很親膚，完全不用擔心卡粉斑剝。

＃蘭蔻 絕對完美唇膏－絲絨霧感，售價1480元

蘭蔻的絕對完美唇膏系列，一直都是品牌玩色很經典的代表之作，這次再度推出絲絨霧感的妝效，輕盈滑順的質地，一抹就可以打造顯色飽和的唇妝，即使是霧面感的妝效，也不會很顯唇紋，可以打造出俐落又絕美的唇色。