fb ig video ETtoday search mobile

超經典「子彈唇膏」竟全面進化！質地更柔軟舒適、好顯色一抹即飽和

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

經典的單品總是擁有大批粉絲喜愛，對於新手也是很好入門的單品，即使不做功課的盲買，也不容易出錯，以下就盤點幾款經典之作在最近全方位升級，使用感更極致，讓人用過瞬間愛上。

＃M·A·C 極自我柔霧唇膏，售價820元

▲M·A·C,蘭蔻,A.M Fairyland,彩妝,唇膏,蜜粉。（圖／品牌提供）

提到M·A·C馬上讓人聯想到櫃位上滿滿一整排的「子彈唇膏」，幾乎是要什麼顏色，都可以在此被滿足，2024年此系列全面升級，質地滋潤感更舒適，顯色度依舊高調，連外型都跟著長大，唇膏轉出來還有經典LOGO，可以說是由內到外都全面進化，而且一次更是直接推出40個色選可以選擇，讓人簡直陷入選色障礙，每一支都超想收藏。

＃A.M Fairyland 不關燈輕裸肌蜜粉，售價980元

▲M·A·C,蘭蔻,A.M Fairyland,彩妝,唇膏,蜜粉。（圖／品牌提供）

A.M Fairyland上市以來，憑藉著底妝系列擁有大批粉絲追隨，尤其是遮瑕膏與蜜粉，更以乾淨細膩的粉質聞名，這次針對蜜粉單品，再度推出可以修飾蠟黃膚色的澄淨紫，淡淡光澤可以呈現出具有珍珠光的透明感肌膚，帶有薰衣草紫般的清透色調，有助於提亮、掃黃的效果，同時裡面蘊含滿滿植物萃取配方，使用上臉也很親膚，完全不用擔心卡粉斑剝。

＃蘭蔻 絕對完美唇膏－絲絨霧感，售價1480元

▲M·A·C,蘭蔻,A.M Fairyland,彩妝,唇膏,蜜粉。（圖／品牌提供）

蘭蔻的絕對完美唇膏系列，一直都是品牌玩色很經典的代表之作，這次再度推出絲絨霧感的妝效，輕盈滑順的質地，一抹就可以打造顯色飽和的唇妝，即使是霧面感的妝效，也不會很顯唇紋，可以打造出俐落又絕美的唇色。

►最黏老婆的三大星座男！TOP 1願意為愛付出一切　犧牲自己也可以

►第一眼看到蘋果、大樹還是小孩？測出你天生是什麼命格

►會成大事！從不情緒化的三大星座　TOP 1看似冷漠其實是在冷靜思考

 

關鍵字：

M·A·C, 蘭蔻, A.M Fairyland, 彩妝, 唇膏, 蜜粉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

《和我老公結婚吧》朴敏英大秀纖細美腿　搭擋羅人友曖昧感爆棚！

《和我老公結婚吧》朴敏英大秀纖細美腿　搭擋羅人友曖昧感爆棚！

秀智、李聖經都在剪的日系公主切　2024春夏髮型4大趨勢照著剪就潮

秀智、李聖經都在剪的日系公主切　2024春夏髮型4大趨勢照著剪就潮

最適合娶回家的三大星座！TOP 1各種角色切換自如　要持家、孝順全都行

最適合娶回家的三大星座！TOP 1各種角色切換自如　要持家、孝順全都行

你第一眼看到是天鵝還松鼠？選擇它表示超理智又有邏輯 打造約會性感亮點！上市即秒殺唇萃、社團推爆唇膏必買 擺脫不了的療癒小物：果凍青蛙面膜、巧克力按摩梳、粉底奶油刀都好想要！ 談戀愛最帥的三大星座男！TOP 1天生不差又會打扮　溫文儒雅包裝善變脾氣 A醇、A醛保養品5大常見QA！為什麼是黃色的、能不能白天擦？ Diptyque莓果＋玫瑰創造香氣協奏曲　譜出戀人最濃郁愛意好浪漫 很會照顧人的「天生暖男」4大星座！Top 3對朋友很好、雙子竟也上榜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面