潮人必備「設計感行李箱」盤點！夢幻聯名印花、迪麗熱巴這款回頭率最高

實習記者施至真／綜合報導

過年期間即將返鄉或出國旅遊的時尚潮人，絕對要帶上時髦百搭又耐用的行李箱，除了外型吸睛，還兼具收納功能性及好推好走的設計，無論是少女感十足的Samsonite、RIMOWA，還是迪麗熱巴同款的Crash Baggage，從大容量行李箱到登機箱，一次告訴你！

＃Samsonite

Samsonite最有記憶點的MINTER行李箱系列，先前與日本人氣服飾品牌SNIDEL聯名推出「MINTER流金箱」，溫柔奶茶色外殼完全爆擊少女心，行李吊牌及內裡布料使用SNIDEL原創Toile de Jouy印花，堪稱是最夢幻的行李箱呀！

▲Samsonite與日本人氣服飾品牌SNIDEL聯名行李箱，夢幻度爆擊少女心。（圖／翻攝Samsonite官網，下同）

另外，MINTER經典系列也推出少女感十足的象牙白色，完美展現低調奢華的質感，並且推出多種尺寸箱體，完美滿足所有需求。

▲MINTER系列的象牙白色行李箱，更是經典不敗。



＃Crash Baggage

時髦旅人必須收下，讓人眼睛為之一亮的設計師行李箱品牌Crash Baggage！以大膽設計先把行李箱外觀「擦撞」一番，外殼自帶凹痕的設計，即使在使用時碰撞，也不怕行李箱毀容，反而能為旅行增加更多專屬印記，十足設計感，保證能成為回頭率最高的機場時髦配件！

▲義大利設計師行李箱品牌Crash Baggage，自帶撞擊凹痕受矚目。（圖／翻攝恆隆行官網）

Crash Baggage材質採用聚碳酸酯（PC）強化箱體外殼，搭配不規則表面撐體，不僅輕盈也能保護內部緩衝撞擊，特殊的輪廓與鮮豔的色彩，提行李時不必花時間辨識行李箱。迪麗熱巴日前在機場推著同為《花少5》節目成員胡先煦的行李，搶眼的薰衣草紫CRASH TRUNK行李箱，立刻在抖音掀起討論。

▲迪麗熱巴推著胡先煦的行李，搶眼的薰衣草紫CRASH TRUNK行李箱，在抖音掀起熱議。（圖／翻攝自抖音@Badada）

＃Georg Jensen Travel

沒想到丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）竟然也推出行李箱，將品牌主打的北歐時尚與生活美學，以簡約實用的斯堪的納維亞風格，融入行李箱的設計巧思中，箱身強烈的「X」符號，象徵喬治傑生橫跨世代、延續百年的裝飾藝術美學理念；鋁鎂合金材質的保護性極高，耐衝擊、耐震，也有防潮效果。

▲Georg Jensen Travel登機箱設計感爆棚，時髦帶著走。（圖／翻攝瑪黑家居官網）

儘管Georg Jensen Travel只有推出20吋的登機箱，沒有其他尺寸，卻能成為機場時尚不可或缺的重要配備！

＃RIMOWA

德國行李箱霸主RIMOWA，絕對是大家出國旅遊的行李箱愛用品牌，如果是行李箱收藏家，可以收這款RIMOWA Essential系列，使用聚碳酸酯材質，輕巧好拉，配色及外型也十分迷人，從手把、拉鍊以至徽章和滾輪底托，打造箱身一致的色彩效果，完美相襯每個細節。

▲行李箱收藏家可以收這款RIMOWA Essential系列。（圖／翻攝RIMOWA官網）

＃GucciＸFPM

品味人士絕對推崇Gucci超過百年的皮具工藝，無論是經典緹花設計還是紅綠織帶，都能展現品牌亮點。而Gucci也與高級行李箱品牌FPM（Fabbrica Pelletterie Milano）攜手推出行李箱作品，不僅使用頂級製箱技術，也融入前衛設計，在擁抱時尚的同時，保留品牌經典設計。

▲GucciＸFPM聯名行李箱在擁抱時尚的同時，保留品牌經典設計。（圖／翻攝GUCCI官網）