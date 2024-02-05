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泰勒絲風頭被搶光　麥莉希拉火辣「金縷衣」稱霸葛萊美紅毯

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▲▼2024葛萊美獎 。（圖／路透社）

▲入圍本屆葛萊美6項大獎的泰勒絲是全場焦點，穿Schiaparelli高級訂製服大露美腿。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

第66屆葛萊美頒獎典禮於台灣時間5日上午在洛杉磯登場，入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）是全場焦點，她穿近年來以大膽設計著稱的Schiaparelli白色高級訂製服現身，裙子開高岔的設計讓她大秀美腿；而紅毯上最敢穿的當屬麥莉希拉（Miley Cyrus），她穿全透視的網狀「金縷衣」火辣登場，這股自信氣勢也延伸至場內，擊退強敵泰勒絲，從瑪麗亞凱莉手中接下「最佳流行歌手」獎座。

▲▼2024葛萊美獎 。（圖／路透社）

▲泰勒絲疊戴多條美國珠寶品牌Lorraine Schwartz項鍊，當中包括頸鍊錶。（圖／路透社）

率先開胡的麥莉希拉在紅毯上穿Maison Margiela設計的網狀金屬衣亮相，僅重點部位以金屬同心圓設計或流蘇裝飾，讓她曲線畢露，相較之下泰勒絲的黑白女伶裝扮顯得典雅，身穿開高衩的白禮服搭配黑色手套，亮點是疊戴5條美國珠寶設計師品牌Lorraine Schwartz項鍊，當中包括頸鍊錶。

▲▼2024葛萊美獎 。（圖／路透社）

▲麥莉希拉以火辣的Maison Margiela透視裝登葛萊美獎紅毯。（圖／路透社）

▲▼2024葛萊美獎 。（圖／路透社）

▲麥莉希拉（右）擊敗泰勒絲，從瑪麗亞凱莉手中接過最佳流行歌手獎座。（圖／路透社）

英國「性感歌姬」杜娃黎波（Dua Lipa）則一如以往的前衛風格，選穿法國老牌courreges銀色金屬鱗片裝出席本屆葛萊美獎，深V剪裁讓她左右半球全都露，而Tiffany & Co.雙魚設計的鑽石項鍊也很搶眼，鱗片設計恰好與她的禮服相呼應；她在葛萊美舞台上表演則換上黑色皮扣裝，載歌載舞為典禮掀起一波高潮。

▲▼2024葛萊美獎 。（圖／路透社）

▲英國「性感歌姬」杜娃黎波身穿courreges金屬裝搭配Tiffany珠寶走紅毯。（圖／路透社）

▲▼2024葛萊美獎 。（圖／路透社）

▲杜娃黎波在葛萊美頒獎典禮上表演，掀起一波高潮。（圖／路透社）

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關鍵字：

葛萊美獎, 泰勒絲, 麥莉希拉, 杜娃黎波

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