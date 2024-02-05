日本麥當勞「雙層牛肉培根蛋堡」人氣回歸！檸檬炸雞腿涮嘴停不了

實習記者施至真／綜合報導

日本麥當勞除了超罪惡的療癒甜點外，主食漢堡也是不少遊客必吃目標之一，近期超人氣的三款人氣漢堡宣告強勢復活，香氣四溢的芝麻麵包搭配特製醬料，三種口味的漢堡都搭配不同口味的肉品，包括牛肉搭上培根的雙重享受、解膩的檸檬味炸雞腿排，以及鮮美蝦排，每款都想要大口享受，鹹食控這回不能再錯過！

▲日本麥當勞宣布超人氣三款漢堡復活。（圖／翻攝日本麥當勞官網，下同）

日本麥當勞這回推出三款早期熱銷的漢堡品項，主打肉感滿分的「雙層牛肉培根蛋堡」，光看照片就讓人口水直流，夾有兩層多汁牛肉漢堡排、一顆太陽蛋和脆口的煙燻培根，並淋上特製的胡椒洋蔥辣醬，巧妙襯托牛肉香氣，口感非常豐富，大口咬下絕對超滿足。

喜歡炸物漢堡，千萬別錯「香檸炸雞腿堡」和「酸辣蝦排堡」，多汁的檸檬味炸雞腿排，香酥卻不油膩，夾入生菜和檸檬醬，甚至還有起司片，十分清爽；而酸辣蝦排堡簡單卻不簡單，經典麥當勞蝦排搭配新鮮生菜及洋蔥，加入微辣的檸檬味甜辣醬，甜而不膩，反而微微帶有泰式醬料感，兩款漢堡都加入檸檬香氣，讓人胃口大開！

▲香檸炸雞腿堡搭配檸檬醬十分清爽。



▲蝦排搭配酸甜辣醬，帶有微微泰式感。

說到漢堡，絕對要品嚐看看MIT品牌的樂檸漢堡，這次在春節前宣布推出「福樂糖醋厚切魚堡」，這款漢堡使用了「海洋之心生態標章（金級認證）」的台灣鬼頭刀酥炸魚排，厚切魚排口感十足，搭配樂檸漢堡特調的台式糖醋醬，讓消費者品嚐來自台灣周圍黑潮海域的新鮮漁貨。

台灣摩斯漢堡也推出限時限量的漁人蝦貝雙鮮堡，裹粉酥炸的蝦排，選用脆口彈牙的南美白蝦，再加上整顆多汁扇貝，並淋上奶香濃郁的奶油燉菜醬汁，多層次口感讓海鮮控超難忘。