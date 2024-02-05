紅髮艾德戴逾630萬AP錶遊台　超夯錶是饒舌歌手傑作

▲紅髮艾德與台灣歌迷吃火鍋時，戴著AP Royal Oak皇家橡樹系列鏤空萬年曆「Cactus Jack」限量版腕錶。（圖／翻攝teddysphotos IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國歌王紅髮艾德（Ed Sheeran）是演藝圈著名的名錶收藏家，3日在高雄世運主場館開唱前，特別精心安排與台灣歌迷互動的尋寶遊戲，贏家幸運與他一起吃火鍋，當時手腕上戴的正是AP（Audemars Piguet，愛彼）與美國饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）的個人品牌「Cactus Jack」聯手打造的Royal Oak皇家橡樹系列鏤空萬年曆限量腕錶，要價逾630萬元。



▲紅髮艾德逗貓，亮出要價超過6,300,000元的Royal Oak皇家橡樹系列鏤空萬年曆「Cactus Jack」限量版腕錶。（圖／翻攝teddysphotos IG）

紅髮艾德收藏的錶款各個大有來頭，超難搶的限量錶、複雜功能錶總是第一時間出現在他的手腕上，此次台灣行他戴著全球限量200只的Royal Oak皇家橡樹系列鏤空萬年曆「Cactus Jack」限量版腕錶，是AP首次採用棕色陶瓷打造的錶款，呼應崔維斯史考特在專輯中稱AP錶為「AP巧克力」，細節設計也暗藏崔維斯史考特的手寫風格，例如星期指針為仙人掌造型、月相被Cactus Jack標誌性的鬼臉取代並在黑暗中散發藍色或綠色螢光，配上刻有雙方名稱的全新紋理小牛皮錶帶，底蓋的「Utopia is a state of mind」字樣致敬崔維斯史考特專輯《烏托邦》。



▲紅髮艾德飛到洛杉磯參加葛萊美頒獎典禮，穿Stella McCartney格紋裝亮相。（圖／翻攝teddysphotos IG）

行程滿檔的紅髮艾德，剛結束台灣演唱會行程，今（5日）已現身在美國洛杉磯舉辦的第66屆葛萊美獎，身穿英國設計師品牌Stella McCartney細格紋與大片綠色塊裝飾的服裝亮相，下一站則將前往泰國開演唱會，讓人佩服他身為空中飛人的過人體力。

