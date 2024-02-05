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說謊很難被識破三大星座！TOP 1出口就要讓人信以為真　簡直是「謊言大師」

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記者李薇／台北報導　圖／翻攝自netflixkr IG

在人際關係的相處中，常常需要很多社交的技巧，其中，謊言也是一種方式，雖然經常說謊不是很好的習慣，但有時候與其說真話，善意的謊言更容易讓人接受，以下就盤點說謊很難被人識破的三大星座，看看你有沒有上榜。

▲獅子座,射手座,天蠍座,占卜,星座。（圖／翻攝自netflixkr IG）

TOP 3：獅子座

獅子座的人講話經常真真假假混雜在一起，因為他們喜歡開玩笑，所以很多時候說出來的話都不完全真實，他們說謊通常都不是想要傷害別人，只是想要製造說笑的氣氛，如果你之前有說話騙過他們，很可能就會被施以同樣的技法對待。

▲獅子座,射手座,天蠍座,占卜,星座。（圖／翻攝自netflixkr IG）

TOP 2：天蠍座

天蠍座的人不愛說謊，所以通常說出來的內容都會很容易被採信，他們的心思讓人很難看透，所以即使是說謊，也不容易讓人看破手腳，而且他們很會包裝自己的謊言，讓人無法分辨到底哪些是真、哪些是假，即使被識破，他們也很會把謊言圓回來。

▲獅子座,射手座,天蠍座,占卜,星座。（圖／翻攝自netflixkr IG）

TOP 1：射手座

射手座的人對於言語的掌控力很高，可以說是很能言善道的人，加上他們普遍待人較為真誠，所以即使說出來的話是謊言，也常常會讓人信以為真，完全不知道是假話，可以說是比真話還真實的感覺，簡直就是高手等級，他們也認為，說出來的話一定要讓人當真，否則乾脆閉嘴。

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關鍵字：

獅子座, 射手座, 天蠍座, 占卜, 星座

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