2024情人節不踩雷送禮！LV粉紅小愛心超Q、 Chaumet彩色寶石藏密語

文/美人圈

一年一度西洋情人節即將到來,究竟要送男友/女友什麼樣的禮物?想破頭的你,BEAUTY編也貼心整理出最夢幻、保證不踩雷的送禮指南,從實用包款和球鞋到戴一輩子都無悔的珠寶飾品全網羅,一起下滑看下去吧。

2024情人節送禮推薦

1:Bottega Veneta

引領話題的Bottega Veneta此番在情人節也祭出限定包款,把經典的CABAT系列、俏皮JODIE、WALLACE系列等,透過巧思與設計,在包身潛藏著一顆低調且吸睛的心型識別,無須張揚便能傳達出Bottega Veneta的奢華與工藝。

▲Bottega Veneta情人節限定款。(圖/Bottega Veneta,下同)

CABAT展現最上乘的工藝與時間的淬鍊,兩層頂級皮革膠合後,裁成比例相同的皮革條,再進行編織,工匠純熟的技藝,將紅色皮條極為精準的融合其中,透過排列形成心型樣貌,無切縫接邊,營造出結構完整且充滿溫度的雋永包款。除了包款系列外,更推出有著愛心結構的H BEAM耳飾及配件,為所愛之人甄選心愛之禮。

2:Louis Vuitton

充滿愛的季節即將來臨,Louis Vuitton特此推出情人節精選系列商品,讓有情人們能發揮無比靈感,向心愛的另一半送上一份充滿心意的佳禮。以四個生動視覺主題來展示精選禮品,首先Romantic Symphony主題以雋永Alma BB手袋、時尚LV Circle太陽眼鏡和亮粉色Monogram Vernis皮革Keep My Heart手袋,展現出精緻的一面。換上粉紅色包裝的Spell on You香水和Blossom戒指帶來清新的氣息。

▲Louis Vuitton情人節精選系列商品。(圖/Louis Vuitton,下同)

Sweet Surprises主題包括高級珠寶系列裡的Color Blossom項鍊,以及LV Remix系列中最新的黃色Monogram Vernis皮革Coussin手袋和淡紫色Rosalie零錢包,為你注入流行色彩。Dandy Essentials主題為男士提供貼心選擇,包括採用Monogram Eclipse帆布製成的小巧Nano Steamer手袋、奢華感十足的Ombre Nomade香水、全新Les Gastons Vuitton高級珠寶系列中的精美吊牌墜飾,以及時尚百搭的Monogram Row手鍊。

最後,Sport & Lifestyle主題重點呈現與眾不同的手袋及配件。若是要送給女士的禮品,可選擇LV Remix系列Monogram Denim材質的Nano Speedy包款,以及重新詮釋縱向形狀的OnTheGo托特包;若是要送給男士的禮品,可選擇穿戴在身上的Monogram Shadow黑色皮革的Alpha Nano錢包,以及可變成筆筒的Popcorn Basket,為辦公室裝飾增添趣味。

3:COACH

COACH在西洋情人節也為愛侶們獻上多款心動單品,以熱情又浪漫的紅色為主軸,搭配心型元素,根本告白首選!討論度最高的非HEART 14豐盈絎縫斜背手袋莫屬,心型包身輪廓搭配C字Logo和皮革吊牌彰顯身份,背在身上回頭率狂飆。另外,服飾系列很適合與另一半一起共穿,入門白T搭配一雙LOWLINE情人節印花低筒小白鞋就很有態度,簡直閃閃惹人愛啦。

▲COACH心型手袋根本告白首選。(圖/COACH)

4:CLUB MONACO

滿溢甜蜜氛圍的西洋情人節將到來,CLUB MONACO也將充滿春天氣息的花卉注入服飾中,讓你與另一半一起走浪漫「花」路,Club Monaco 2024春季系列服裝依舊以簡約的線條、俐落的剪裁為都會男女提供高質感的時髦單品;黑白條紋人造絲短袖上衣和過膝鉛筆裙,可正反兩面穿搭輕鬆擁有兩種風格。純淨白的喀什米爾羊毛背心和開襟衫,搭配寬褲或牛仔褲打造不費力的優雅魅力。

▲Club Monaco 2024春季系列。(圖/CLUB MONACO,下同)

CLUB MONACO此番也將樹葉拓印層疊交錯創造出新穎印花,不論是在針織面料上、真絲亞麻混棉連身褲或是無袖棉質A字裙洋裝都展現出不同的藝術之美,拓印印花圖騰呈現在男士古巴領襯衫,搭配膝上短褲更有休閒渡假的氣息。男士新的一年更要穿出乾淨清爽的知性型男風範,深藍格紋襯衫搭配灰藍休閒窄管褲,相近色系搭配出深淺變化的層次感,穿出簡單舒適的沉穩氣度。

5:ALLSAINTS

隨著充滿浪漫氣息的二月到來,ALLSAINTS特別推出(UN)LUCKY IN LOVE情人節系列,概括了愛情中的甜蜜與苦澀。(UN)LUCKY IN LOVE女裝系列突破以往心型印花為設計主軸,大膽運用鉚釘及愛心織紋勾勒出對愛情的堅定宣言。功能性細節打造的BALFERN騎士皮衣也以愛心金屬扣點綴肩章、領口及袖口,彰顯充滿愛意的獨特風格。

▲ALLSAINTS推出(UN)LUCKY IN LOVE情人節系列。(圖/ALLSAINTS,下同)

男裝系列巧妙地將ALLSAINTS反叛的精髓融入設計,以碎裂愛心展現品牌不拘一格魅力。象徵幸運的馬蹄鐵也特別融入系列中,為正在尋找愛情或深陷戀愛的人們帶來祝福。緊接去年全球首間飾品店在台灣隆重開幕,ALLSAINTS本季同樣以多款設計的飾品系列迎接情人節。眾多精選單品如馬蹄鐵、邱比特之箭、雙色調及珍珠點綴的愛心純淨地表達著愛的精神,成為摯愛的浪漫驚喜,同時也成為情侶間的專屬暗號。

6:SEIKO

想要低調放閃,「對錶」絕對是你的首選!日本專業鐘錶品牌SEIKO在浪漫的二月也祭出Seiko Presage調酒系列兩款新作,以稜角分明的輪廓、充滿日式美學的面盤圖騰,完美詮釋了日本特有的傳統工藝美感。

▲Seiko Presage調酒系列。(圖/SEIKO,下同)

SEIKO這回再度邀請日本首位獲得世界調酒冠軍頭銜的知名調酒師岸久(Hisashi Kishi)合作,兩款採用原創雞尾酒為基底,調配出錶盤上融合東京日落美景的別緻層次,藉由獨到日式的美學延續纏綿情意,使戀人們無論在何時何地,都能共享腕間那幅教人怦然心動的甜蜜畫面。兩款腕錶於2024年2月起在Seiko旗艦店和全球精選零售合作夥伴販售,其中男錶SRPK75J1全球限量9,000只;女錶SRE014J1全球限量5,000只。

7:Boucheron

Boucheron在情人節也推出全新形象廣告「WE ARE ONE」,歡慶當兩顆心合而為一的美好時刻。想要向另一半訴說愛意,沒有比Vendôme Liseré系列更合適!這個系列是鑽石純潔與漆黑輪廓銳利之間的完美煉金術。今年,Vendôme Liseré系列以全新1克拉主石重新詮釋其經典,為這個系列添上了優雅的一筆。

▲Boucheron情人節全新形象廣告「WE ARE ONE」,歡慶當兩顆心合而為一的美好時刻。(圖/Boucheron,下同)

Quatre Radiant系列推出兩枚突顯Clou de Paris元素設計的戒指,強調其獨特的風格。此設計早在1911年就已出現在Boucheron的歷史檔案中,是對巴黎芳登廣場上的鵝卵石的致敬。Rivière Vendôme系列推出了由一條鑽石項鍊和手鍊組成的閃亮全新婚禮套裝。項鍊搭扣使用Boucheron鐘愛的珍貴材質-天然水晶,並採用祖母綠形切割,巧妙呈現芳登廣場圓柱,宛如鳥瞰芳登廣場,也象徵著世家歷史位置的符碼,自1893年世家成為首個進駐巴黎著名芳登廣場的珠寶品牌,座落於芳登廣場26號。

8:夏姿·陳 SHIATZY CHEN

夏姿‧陳 SHIATZY CHEN首以「Ways of SEEING」推出情人節形象廣告。選以2024早春系列作為情人節最佳詮釋,系列中收攬著多款粉色單品,包含粉色蕾絲烏干紗洋裝、條紋針織背心等,於本季低調迷人的蓬潤輪廓下,溫柔凝視開啟情人節篇章。

▲夏姿‧陳 SHIATZY CHEN首以「Ways of SEEING」推出情人節形象廣告。(圖/SHIATZY CHEN)

9:adidas Originals

adidas Originals情人節系列激發你滿滿少女心,與迪士尼攜手合作,用最可愛的米奇手比愛心手勢,並推出多款日常百搭服飾,輕鬆搭出不同風格。其中包含經典不敗的三葉草帽T、美式學院風LOOK的絨毛棒球外套,畫龍點睛小細節則是藏在背後的愛心手指元素,大方向對方表達愛意! ▲adidas Originals情人節系列激發滿滿少女心。(圖/adidas Originals,下同) 另外,adidas Originals也因應情人節推出一系列令人心動的限定服飾及鞋款單品,本季以「音樂」為主題,將LOGO結合黑膠唱片、音符、愛心電波等元素,以情歌大膽表白甜蜜心意。本次系列設計選用活潑繽紛的薄荷綠呈現,為即將到來的春天捎來清新氣息,並在許多adidas Originals經典單品中增添情人節設計小巧思,為情侶們提供更多展現甜蜜氛圍的日常搭配選擇,一同譜出今年最浪漫的旋律。 眾所期待的球鞋則以經典鞋款CAMPUS 00s、STAN SMITH和SUPERSTAR畫上愛心記號,心機洩漏愛的宣言、偷偷藏不住!adidas Originals情人節限定鞋款同樣圍繞音樂元素,鞋身的愛心印記、鞋後跟的愛心電波、鞋帶上的心動樂譜,以及鞋舌上的黑膠唱盤,默默訴說著「You are my heartbeat!」,滿滿的心動細節烙印在經典百搭鞋款上,絕對是情人節不出錯的送禮首選! 10:MONTBLANC MONTBLANC精心挑選多款情人節禮品,並搭配專屬白色禮盒,可以在禮盒上書寫情話或詩詞,甚至是畫上圖畫,每個送禮時刻都將成為獨一無二的#heartwritten體驗,展現你的獨特個性。 ▲MONTBLANC情人節禮品。(圖/MONTBLANC,下同) 推薦送給男友MONTBLANC大師傑作系列公文包,並從鋼筆的獨特設計汲取靈感,其縫線、拉鍊頭和提把都經過精心設計,仿照筆尖的獨特形狀。公文包兼具實用性與優雅外觀,備有兩種顏色可供選擇!女士則可以選擇Soft系列迷你包輕巧時尚、方便實用,其外掛書寫工具夾不僅實用,還可將品牌書寫工具化身為精美配件。這款迷你包能夠靈活搭配多種不同的造型,可搭配肩背帶穿戴,或扣在皮帶環圈上,解放雙手。 自從疫情解封出國旅遊的也越來越多,編輯自己則大推入手MONTBLANC午夜藍輕巧登機箱,配備可360度旋轉的靜音滾珠軸承輪、多段式可調拉桿連皮革把手,以及規劃完善的黑色襯裡內部空間。 12:Just Gold鎮金店 Just Gold鎮金店在今年推出情人節全新商品心動傳情Love&Crush,期望能夠將戀人彼此間的愛情化學作用完美體現於閃鑽與溫潤黃金的中西碰撞設計之中。溫潤黃金與粉嫩貝母結合並以閃鑽點綴,採用半邊純金半邊貝母塑形為動人愛心,並以閃鑽鑲入中間作為分隔,融合中式紋理架構,將中式情懷與西式造型相輔相成,完美呈現異材質吸睛亮眼的設計,打造全新純金配飾風格,讓浪漫情愫縈繞身邊,為每對熱戀中的情侶時尚品味加持。 ▲Just Gold鎮金店在今年推出情人節全新商品。(圖/Just Gold鎮金店) 13:Vacanza 在浪漫的節日中,送上心儀對象或另一半禮物,也是傳遞心意的必備儀式!Vacanza精選最適合女孩的情人節飾品推薦,從浪漫的心型、象徵堅毅愛情的醫療鋼系列,到耀眼的女神輕珠寶系列全都準備好,讓情人節禮物不只甜蜜更顯時尚百搭。「V Class」以低敏925純銀搭配5A鋯石點綴,並採用精品珠寶級的鑲嵌工藝與精巧切割工法,優雅展現精品高級感! ▲Vacanza精選最適合女孩的情人節飾品。(圖/Vacanza,下同) Vacanza醫療鋼養耳棒以316L醫療鋼打造,具有堅硬光亮鏡面感,且不易褪色,長期配戴也不擔心過敏問題。最多人購買莫過於925純銀系列,以低敏不易褪色的925純銀製成,於日常中可以一直安心配戴,別以細緻的設計及精巧的風格,襯托出美感與精緻。Vacanza愛心環鑽純銀戒指採用925純銀設計,並以愛心造型鑲嵌點綴,增添一抹優雅氣息,女孩配戴瞬間即展現迷人典雅的氣質! 沒有耳洞的女孩也不用擔心!Vacanza耳夾專門所以一體成形之設計、不破壞耳夾結構,給予無耳洞者舒適且無痛的配戴體驗,更獨家研發C型耳夾,可配戴在耳垂成為夾式耳環,亦可當作耳夾配戴在耳骨上,盡情享受耳夾一式多用的配戴體驗。 14:Marc Jacobs 情人節雖然還在農曆新年期間,但也要好好準備情人節商品表示誠摯的心意,Marc Jacobs精選多樣商品,讓你送進對方心坎裡。Marc Jacobs的The Tote Bag托特包推出修長尺寸的「Phone Tote手機包」,整體保有緹花織紋的質感,精緻的繡上「THE TOTE BAG」字樣,寬敞內容量,可手拎提把也可以使用寬背帶。有經典黑、燕麥米以及卡其褐三色,萬元以下的售價更是情人節推薦包款的首選。 ▲Marc Jacobs The Tote Bag托特包柔和桃色調不能錯過。(圖/Marc Jacobs,下同) 2024最夯的Peach Fuzz柔和桃系列托特包不能錯過!Marc Jacobs將The Tote Bag托特包和淡雅的柔和桃相結合,為整體穿搭增添時髦氣息。另外亦有推出The Tote Bag托特包造型飾品,項鍊有「相戀」寓意,手鍊則有「守戀」含意,而耳環就像是在耳邊訴說情話,這樣充滿粉紅泡泡的節日,用項鍊和手鍊等飾品來傳達情意再適合不過了。實用的The Tote Bag托特包變成項鍊、手鍊和耳環,小巧外型裝載滿滿濃情蜜意。 15:Chaumet 在充滿浪漫色彩的西洋情人節,Chaumet精選三款系列作品,提供戀人們多種表達情意的方式。不論是以拿破崙畢生摯愛約瑟芬皇后為靈感謬思的Joséphine系列作品,抑或是以極具巧思的Les Acrostiches Jeux de Liens手鍊,將款款深情注入寶石,編織專屬於彼此的藏頭詩,皆能找到一款表達「我愛你」的合適作品。 ▲Chaumet Joséphine系列。(圖/Chaumet,下同) 2024年Joséphine Eclat Floral系列呈現全新設計,除了經典戒指之外,同時推出項鍊及耳環,Joséphine Eclat Floral的枕形主石,是Chaumet著名梨形鑽石以外的另一款經典切割,完美比例,坐落在標誌性的鷺羽設計上,化繁為簡的俐落線條,烘托出現代女性獨立自主的風範。 Joséphine Aigrette項鍊中的梨形切割碧璽宛如恆久的愛情火苗,配戴在戀人的頸項之間,成為時刻提醒的安定力量。搭配Joséphine Aigrette經典鑽石鷺羽項鍊,更顯獨特個人品味。Les Acrostiches Jeux de Liens手鍊以每顆寶石代表不同字母或意義,可選擇2-9顆寶石,並以Liens經典的連結圖騰穿梭其間,訂製專屬的密語手鍊。 16:Cartier Cartier以愛為名,鎖起戀人真摰愛意的LOVE經典手環系列,堅韌半圓合而為一的情感象徵,是濃郁深藏的愛戀宣言。俐落純粹的線條設計,螺絲圖騰彰顯剛柔並濟的迷人魅力,LOVE霧面款式手環為經典之作注入新意,更展率性氣息。透過愛侶間合而不同的配戴選擇,讓兩人在愛情中仍能保有自我獨特風格。 ▲Cartier LOVE霧面款式手環。(圖/Cartier) 值得一提的是,於2月1日至2月14日,卡地亞誠摯邀請你與摯愛蒞臨全台專賣店,鑑賞象徵兩人間愛戀故事的心動作品。可在活動期間體驗Origami摺紙藝術,藉由摺紙手作樂趣並拍照留影,共度美好的佳節時光。