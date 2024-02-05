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情人節靠男女對香低調放閃！曖昧氛圍靠近瞬間更熱情

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

香氣很影響對人的第一印象，因此，好的味道絕對是加分關鍵，以下就分享很推薦的男女對香，兩人一起用不僅有心心相連的CP感，更是可以疊搭出曖昧的氛圍，情人節到來絕對要跟男友一起用，低調放閃。

＃Moncler 旭日女性淡香精、旭日男性淡香精

▲Moncler,GUCCI,DOLCE&GABBANA,男女對香,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

「羽絨服之王」Moncler向來給人極致溫暖的保護，繼同名男士香水之後，這次再度推出全新的對香，具有科技感的金色與黑色設計，展現出羽絨質感的橫條紋瓶身，女香運用白花與梨展現出溫潤的木質花香調；男香則是運用麂皮香調和精緻辛香木質調，打造出陽剛又具有質感的男士氣場，宛如拂曉的第一縷曙光自天空的縫隙中透出，瑰麗又壯闊。

＃GUCCI 罪愛女性香精、罪愛男性香精

▲Moncler,GUCCI,DOLCE&GABBANA,男女對香,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

一支紫紅色、一支草綠色，GUCCI推出兩款全新的男女對香，前者罪愛女性香精以紫藤花、香草、荳蔻打造出具有神秘感的誘人氣息；後者罪愛男性香精則運用鳶尾花、龍涎香、安心香展現出沉穩又溫暖的力道，兩個搭配在一起更是絕妙極致。

＃DOLCE&GABBANA 淺藍心動印記男女對香

▲Moncler,GUCCI,DOLCE&GABBANA,男女對香,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

將專屬於義大利卡布里島的度假氣息，以及情人間的浪漫絮語，運用香材展現出來，白色基底上躍有藍色圖紋設計，展現出浪漫又熱情的氛圍，男香透過西西里檸檬、絲柏和琥珀木，帶出陽光感十足的海洋木質調；女香則是運用義大利佛手柑、桃子與雪松，展現出熱情又活力的氛圍。

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關鍵字：

Moncler, GUCCI, DOLCE&GABBANA, 男女對香, 香水, 香氛

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