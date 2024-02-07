情人節浪漫「粉色精品包」推薦！14款告白神助攻　香奈兒、LV好心動

文／美人圈

今年農曆過年恰逢情人節，但該有的儀式感不能少，為另一半獻上充滿心意的禮物，感情直接升溫！而情人節禮物首選女生們都愛的浪漫粉色包款準沒錯，以下也推薦超過十款夢幻指數超標的粉包精品包，先tag另一半好好做筆記啊！

2024情人節粉色精品包推薦

1：CHANEL BOY CHANEL小型口蓋包

CHANEL經典入門BOY CHANEL口蓋包是不少女孩的夢幻清單NO.1，投資一咖除了不用擔心退流行外，包款在二手市場的行情也十分保值！BOY CHANEL注入櫻花粉色後瞬間變得超甜美，但依舊保留其率性魅力，諸多迷人特點包括雙 C Logo閉合鎖扣、斜紋壓線、精緻邊框壓線，以及金屬鍊條吊帶都讓包款極具收藏價值。

▲CHANEL BOY CHANEL小型口蓋包，NT$209,300。（圖／CHANEL）

2：Louis Vuitton GO-14 MM

NewJeans Hyein和知名女演員蘇菲特納（Sophie Turner）也愛不釋手的GO-14 MM絕對是2024年的矚目爆款之一，採用粉彩色調搭配煙霧效果，並綴以Nicolas Ghesquière重新演繹路易威登硬箱內的鑽石形絎縫圖案，吸睛度爆表。

▲Louis Vuitton GO-14 MM，NT$223,000。（圖／Louis Vuitton）

▲Hyein和知蘇菲特納都有同款LV粉色手袋。（圖／Louis Vuitton、IG@newjeans_official）

3：Dior Lady D-Joy微型手袋

Dior真的太懂少女心，最新Lady D-Joy微型手袋精緻小巧尺寸搭配蜜桃粉色羊皮包面，飾有Cannage藤格紋圖案縫線，並綴以心形主題圖案和可拆卸的D.I.O.R.吊飾。包款另附一條可調校和可拆卸的皮革肩帶，可手提、肩背或斜背，簡直就是告白最佳利器，想表露的愛意全藏包裡。

▲Dior Lady D-Joy微型手袋，NT$110,000。（圖／Dior）

4：GUCCI Marmot粉紅手提包

GUCCI櫃上詢問度超高的Marmot系列肯定要收，採用為人熟悉的絎縫布料及雙G配件，顯嫩減齡的粉色配以同色系琺瑯黃銅配件，以及皮革手挽帶，一包滿足多種背法，是一款兼具實用性和高顏值的美包。

▲GUCCI Marmot粉紅手提包，NT$76,100。（圖／GUCCI）

5：CELINE中型TILLY手袋 CELINE BY HEDI SLIMANE

BLACKPINK Lisa前陣子瘋狂帶貨的包款就是CELINE最新TILLY手袋！伴隨情人節到來，CELINE也打造粉色新年限定款，捨棄花俏的圖騰意象，以討喜的粉色增添新春意趣。這款極簡主義的TILLY手袋設計融入代表性TRIOMPHE標誌金屬飾件，圓潤廓形設計讓人一見傾心，精巧且兼具甜美度的單肩包造型，則為手袋注入法式風格精髓。

▲CELINE中型TILLY手袋 CELINE BY HEDI SLIMANE，NT$83,000。（圖／CELINE）

6：Prada Re-Nylon Prada Re-Edition 2000迷你袋

百搭不膩眼的Re-Nylon Prada Re-Edition 2000迷你袋是許多初入Prada女孩的鎖定包款，選用的創新再生尼龍以海洋塑膠廢料、漁網及紡織纖維廢料循環再造並淨化製造而成，手袋配以拉鍊開合及織帶手柄，同時飾以經典搪瓷金屬三角形標誌，俐落大方的設計，令人愛不釋手。

▲Prada Re-Nylon Prada Re-Edition 2000迷你袋，NT$41,500。（圖／Prada）

7：VERSACE LA MEDUSA托特包

VERSACE LA MEDUSA托特包展現華麗與經典交織的雋永風格。MEDUSA是VERSACE最具代表性的的經典標誌，象徵著好運與正能量，精巧的迷你托特包不論手提或斜背都彰顯你的不凡氣勢，再加上粉嫩配色加持，誰能招架得住？

▲VERSACE LA MEDUSA托特包，NT$49,500。（圖／VERSACE）

8：Miu Miu Matelassé納帕皮革小巧手袋

有預算考量的朋友大推Miu Miu Matelassé納帕皮革小巧手袋，精緻的Matelassé工藝為納帕皮革小巧手袋添上精巧時尚特色，立體化妝箱包型內附有小鏡子可以隨時補妝，超貼心設計擄獲萬千少女芳心。

▲Miu Miu Matelassé納帕皮革小巧手袋，NT$43,000。（圖／Miu Miu）

9：DELVAUX Cool Box Nano

內行精品包藏家都愛不釋手的DELVAUX也聽到少女們的聲音啦！這回直接打造一款粉紅泡泡滿天飛的超可愛Cool Box Nano，採用Taurillon Soft柔軟粒紋小牛皮，搭配隱藏式拉鍊及D形扣飾，並配備可拆卸且可調節的皮質肩帶，小小一咖容量卻很能裝，看似簡單卻不單調的設計根本命定款。

▲DELVAUX Cool Box Nano，NT$97,600。（圖／DELVAUX）

10：Balenciaga LE CAGOLE XS肩背包

Balenciaga LE CAGOLE XS肩背包推出短短時間就坐穩IT Bag寶座，保留經典機車包的辨識度特色，個性流蘇、鉚釘以及心型小鏡子等滿滿細節裝飾都讓包款更搶鏡，少女心滿點的櫻花粉色，不只情人節拿出來曬超適合，平常搭配各種服裝也很加分！

▲Balenciaga LE CAGOLE XS肩背包，NT$79,000。（圖／Balenciaga）

11：Bottega Veneta Mini Hop

想要找一款容量恰到好處的包？Bottega Veneta新款Mini Hop絕對是首選！搭配品牌獨有的intrecciato皮革編織技術，一體成型的包款設計，乍看之下皮革還會帶有淡淡光澤感，全新蓮花粉配色自帶高級溫柔氣息，附有的皮革斜背袋大大增添其日常實用性，手拎、斜背都展現挑包好品味。

▲Bottega Veneta Mini Hop，NT$79,400（圖／Bottega Veneta）

12：Fendi超迷你款式Fendigraphy

2024最夯的柔和桃粉色一定要跟上！Fendi最新迷你Fendigraphy不僅注入療癒性滿分的柔和桃粉色，軟萌翻羊毛材質搭配復古金色金屬FENDI字樣吸睛度Up。包款搭配附有彈簧夾的可調式肩帶，可以固定在較大的包款上或戴在手腕上都很時髦有型。

▲Fendi超迷你款式Fendigraphy，NT$47,500。（圖／Fendi）

13：BULGARI Serpenti Forever手提包

寶格麗櫃上最暢銷的Serpenti Forever手提包同樣也推出少女無法擋的粉紅色！採用報春花粉紅石英色小牛皮，襯裡為石南紫水晶粉紅色羅緞，迷人的淡金色黃銅蛇頭磁扣飾以黑色和淨白瑪瑙色琺瑯蛇鱗，蛇眼鑲飾黑色縞瑪瑙，整體奢華度超標，背在身上直接晉升焦點！

▲BULGARI SERPENTI FOREVER手提包，NT$115,500。（圖／BULGARI）

14：Velextra Tric Trac

Tric Trac是Valextra最早誕生的經典包款，造型小巧、穩固且擁有大容量，開包方式是用雙手將附有磁力的開口向兩側拉開，而Tric Trac之名也取自包包打開的聲音。想要收服女友心，Tric Trac也臻選了浪漫粉色款，幫你告白神助攻。

▲Velextra Tric Trac，NT$74,500。（圖／Velextra）

延伸閱讀

2024情人節不踩雷送禮指南：LV、COACH愛心包送進心坎裡！Tiffany & Co.夢幻到叫破喉嚨

2024情人節女友最想收到的包款推薦：Bottega Veneta愛心包美翻、ROBINMAY當禮物超心動

Coach必收新包十款整理推薦！情人節愛心包超Q、龍年迷你包組合太划算！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。