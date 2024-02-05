fb ig video ETtoday search mobile

營養師教你聰明挑蜜棗　高維生素C、水分多是冬季最佳水果

>

▲▼營養師教你聰明挑蜜棗。（圖／Pixabay）

▲棗子富含維生素C，營養價值高。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

冬季正是蜜棗的產季，也是營養師最愛的健康水果，營養師高敏敏分享，新年吃棗，健康「棗」上門，蜜棗不僅是富含高維生素C，豐富水分能幫助解渴，下午來一顆很適合當點心，但是其實棗子種類多，營養價值卻各有千秋，你吃的是哪一種呢？

▲▼營養師教你聰明挑蜜棗。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#台灣土棗

熱量 87kcal
糖值總量 16.1g
水分 75.1g
膳食纖維 3.9g
維生素C 92.7mg
鉀 324mg

#蜜棗

熱量 44kcal
糖值總量 7.3g
水分 87.6g
膳食纖維 1.6g
維生素C 37.2mg
鉀 174mg

#珍珠蜜棗

熱量 46kcal
糖值總量 10.4g
水分 86.7g
膳食纖維 2.2g
維生素C 25.8mg
鉀 248mg

#印度棗

熱量 43kcal
糖值總量 7.3g
水分 87.7g
膳食纖維 1.6g
維生素C 36.5mg
鉀 191mg
（以上為每100g之含量數值）

營養師高敏敏進一步分享，棗子很天然好吃，但仍提醒適量食用即可，畢竟棗的甜度也蠻高，那麼蜜棗又要如何正確挑選呢？營養師建議以熟度和外觀做為參考。

#熟度

1.深綠色：尚未成熟，無光澤，不甜且帶有澀味。
2.淡綠色：有光澤，這時候的蜜棗又香又甜，趕快把握黃金享用時機。
3.乳黃色：過熟，口感較為鬆軟。

#外觀

1.果柄：凹處深、外型飽滿，無皺褶為佳。
2.果尾：沒有變褐色時較佳。

關鍵字：

水果, 蜜棗, 冬季, 營養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

說謊很難被識破三大星座！TOP 1出口就要讓人信以為真　簡直是「謊言大師」

說謊很難被識破三大星座！TOP 1出口就要讓人信以為真　簡直是「謊言大師」

最黏老婆的三大星座男！TOP 1願意為愛付出一切　犧牲自己也可以

最黏老婆的三大星座男！TOP 1願意為愛付出一切　犧牲自己也可以

營養師教你聰明挑蜜棗　高維生素C、水分多是冬季最佳水果

營養師教你聰明挑蜜棗　高維生素C、水分多是冬季最佳水果

會成大事！從不情緒化的三大星座　TOP 1看似冷漠其實是在冷靜思考 甜美何思靜是理科女！想剪「黛咪摩爾的短髮」　愛上頌缽陰瑜伽療癒身心 Dior不對稱錶問世20年依然時髦　藤格紋躍上翻新版 離婚率最高的三大星座！TOP 1個性衝動、做事效率　當然說走就走 星巴克今明買一送一　小七、摩斯最高3杯享7折優惠 紅髮艾德戴逾630萬AP錶遊台　超夯錶是饒舌歌手傑作 這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面