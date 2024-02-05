營養師教你聰明挑蜜棗　高維生素C、水分多是冬季最佳水果

▲棗子富含維生素C，營養價值高。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

冬季正是蜜棗的產季，也是營養師最愛的健康水果，營養師高敏敏分享，新年吃棗，健康「棗」上門，蜜棗不僅是富含高維生素C，豐富水分能幫助解渴，下午來一顆很適合當點心，但是其實棗子種類多，營養價值卻各有千秋，你吃的是哪一種呢？

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#台灣土棗

熱量 87kcal

糖值總量 16.1g

水分 75.1g

膳食纖維 3.9g

維生素C 92.7mg

鉀 324mg

#蜜棗

熱量 44kcal

糖值總量 7.3g

水分 87.6g

膳食纖維 1.6g

維生素C 37.2mg

鉀 174mg

#珍珠蜜棗

熱量 46kcal

糖值總量 10.4g

水分 86.7g

膳食纖維 2.2g

維生素C 25.8mg

鉀 248mg

#印度棗

熱量 43kcal

糖值總量 7.3g

水分 87.7g

膳食纖維 1.6g

維生素C 36.5mg

鉀 191mg

（以上為每100g之含量數值）

營養師高敏敏進一步分享，棗子很天然好吃，但仍提醒適量食用即可，畢竟棗的甜度也蠻高，那麼蜜棗又要如何正確挑選呢？營養師建議以熟度和外觀做為參考。

#熟度

1.深綠色：尚未成熟，無光澤，不甜且帶有澀味。

2.淡綠色：有光澤，這時候的蜜棗又香又甜，趕快把握黃金享用時機。

3.乳黃色：過熟，口感較為鬆軟。

#外觀

1.果柄：凹處深、外型飽滿，無皺褶為佳。

2.果尾：沒有變褐色時較佳。