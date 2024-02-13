fb ig video ETtoday search mobile

情人節女友最想收到的包款！BV編織愛心美翻、ROBINMAY當禮物超心動

>

文／美人圈

轉瞬間又迎來情侶們大秀恩愛，以及單身者有機會向暗戀對象表明心意的「西洋情人節」啦！還在煩惱該送什麼，「包包」絕對是最實用且不擔心會踩雷的好選擇。以下也針對有不同預算考量的你推薦情人節包款清單，不論是選擇一款讓另一半怦然心動的愛心元素精品包、或狙擊女心的粉嫩包款都令人難以抵擋，一起下滑看下去吧。

2024情人節包款推薦

1：Bottega Veneta Mini Wallace編織皮革手提包

Bottega Veneta今年討論度最高的包款非Mini Wallace編織皮革手提包莫屬，宛如便當袋的輕巧外型，手拎超級可愛！而這回迎接情人佳節，Bottega Veneta也偷偷在Mini Wallace裡注入一顆低調且吸睛的愛心，低調不張揚，同時亦完美表達心意。可別小看這顆小小愛心，它可是相當考驗工藝的技藝，必須將紅色皮條極為精準的融合其中，透過排列形成心型樣貌，無切縫接邊，才能營造出結構完整且充滿溫度的雋永包款，光是這點就必須收！

▲情人女友許願包包 。（圖／品牌、翻攝自IG）

▲Bottega Veneta Mini Wallace編織皮革手提包，NT$73,500。（圖／Bottega Veneta）

2：Bottega Veneta Mini Jodie編織皮革手提包

Bottega Veneta經典人氣Jodie包也是早買早享受，畢竟該款包可是每年漲價的目標首選，投資一顆絕對無悔！情人節限定系列的Mini Jodie編織皮革手提包以全白intrecciato皮革編織呈現，搭配小巧的紅色愛心，畫龍點睛之筆讓人一見傾心。

▲情人女友許願包包 。（圖／品牌、翻攝自IG）

▲Bottega Veneta Mini Jodie編織皮革手提包，NT$90,300。（圖／Bottega Veneta）

3：Louis Vuitton Keep My Heart

最懂女人心的Louis Vuitton最新Remix系列中也有一款Keep My Heart愛心包超受歡迎！以Monogram Vernis漆皮製成，配備精緻的可調節長度及可拆式金色鏈帶，並飾有LV Circle標誌吊飾。漆皮上印有Monogram壓花圖案，袋內則可放置一串鑰匙及耳塞，高飽和的桃粉紅配色背在身上太搶鏡。

▲情人女友許願包包 。（圖／品牌、翻攝自IG）

▲Louis Vuitton Keep My Heart，NT$66,500。（圖／Louis Vuitton）

4：Dior Caro心形小袋配鏈帶

Dior Caro心形小袋配鏈帶以奶白色小牛皮製成，綴以心型主題圖案Cannage藤格紋圖案縫線，設有可拆卸鏈帶，可斜背或放入手袋內當作小零錢包使用都OK。簡單又不平凡的設計，彰顯你的挑包好品味！

▲情人女友許願包包 。（圖／品牌、翻攝自IG）

▲Dior Caro心形小袋配鏈帶，NT$36,000。（圖／Dior）

5：Coach HEART 14豐盈絎縫斜背手袋

Coach情人節系列真的是狙擊女心！其中這款HEART 14手袋心型包身十分搶鏡，保留原始款式的所有細節，內容量可以裝得下唇膏、現金、卡片與鑰匙，且斜背帶能自由拆卸，當作手拿包拎也很有態度。

▲情人女友許願包包 。（圖／品牌、翻攝自IG）

▲Coach HEART 14豐盈絎縫斜背手袋，NT$12,800。（圖／Coach）

6：ROBINMAY娜塔莉肩提包

ROBINMAY在今年情人節也出招，打造多款少女愛不釋手的夢幻美包，且親民價位男友買了也不會傷荷包！ROBINMAY娜塔莉肩提包採用復古浪漫的燈芯絨布料，配上抽繩設計肩背帶，加了蝴蝶結緞帶以及獨特愛心吊飾點綴，營造出時下最流行的Balletcore芭蕾風，夢幻指數超標。

▲情人女友許願包包 。（圖／品牌、翻攝自IG）

▲ROBINMAY娜塔莉肩提包，NT$1,790。（圖／ROBINMAY）

7：ROBINMAY霏比手提包

喜歡心型元素的女孩一定不能錯過ROBINMAY情人節系列的霏比手提包，不僅推出的配色都很百搭，最吸睛亮點就是中間RM愛心標誌，簡約外型加上寬敞置物空間，非常適合作為外出出行包，手拿、斜背都回頭率飆升。

▲情人女友許願包包 。（圖／品牌、翻攝自IG）

▲ROBINMAY霏比手提包，NT$1,980。（圖／ROBINMAY）

8：ROBINMAY魔法貝兒斜背包

ROBINMAY情人節系列中編輯私心最推這款魔法貝兒斜背包，辨識度的菱格紋縫線搭配RM標誌，經典的相機包型超能裝，一包可以玩出兩種背法，個性、甜美女孩都會愛不釋手。

▲情人女友許願包包 。（圖／品牌、翻攝自IG）

▲ROBINMAY魔法貝兒斜背包，NT$2,380。（圖／ROBINMAY）

9：CHARLES & KEITH Nezu愛心拉鍊小方包

每年情人節都會推出驚喜包款的CHARLES & KEITH今年也祭出夢幻到尖叫的Nezu愛心拉鍊小方包，尤其是粉色毛呢款更是一上架官網就被掃空！可愛的化裝箱包注入充滿戀愛氛圍的滿版愛心，高級感的皮穿鍊加上超乎預期的收納能力，哪個女孩能招架得住它的迷人魅力？

▲情人女友許願包包 。（圖／品牌、翻攝自IG）

▲CHARLES & KEITH Nezu愛心拉鍊小方包，NT$2,590。（圖／CHARLES & KEITH）

10：PEDRO翻蓋迷你包

PEDRO今年情人節也打造一款男女通殺的翻蓋迷你包，中性外型超級適合情侶一起背來放閃！包款以虛擬世界元素為靈感，純白包面與紅色愛心撞出浪漫氣息，翻開來還能看到LOVE FEELS FREE字樣，細節滿滿，不收一咖真的對不起自己。

▲情人女友許願包包 。（圖／品牌、翻攝自IG）

▲PEDRO翻蓋迷你包 ，NT$2,890。（圖／PEDRO）

延伸閱讀

Coach必收新包十款整理推薦！情人節愛心包超Q、龍年迷你包組合太划算！

星巴克必買「情人節新品」！Q萌多巴胺亮色馬克杯、貓貓熊點心叉、絲帶小熊可愛必收

脫單趁現在！全台7間線上「超靈驗廟宇」求籤推薦，網狂推「這間」求籤超靈驗！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 情人節, 包包, Bottega Veneta, ROBINMAY, Dior, LV

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

12星座「吵架王排行」Top 4！處女細節式翻舊帳、牡羊不管場合都開戰

12星座「吵架王排行」Top 4！處女細節式翻舊帳、牡羊不管場合都開戰

風水師分享富人「錢包都選2種顏色」　點出窮人家裡常見的2種大忌

風水師分享富人「錢包都選2種顏色」　點出窮人家裡常見的2種大忌

C羅女友搶到千萬元愛馬仕「喜馬拉雅包」　狂敗鱷魚皮柏金根本包色

C羅女友搶到千萬元愛馬仕「喜馬拉雅包」　狂敗鱷魚皮柏金根本包色

衣櫃爆炸難整理？5個小技巧幫你高效斷捨離　簡單收納衣服更好找 超準！憑直覺挑一杯「最貴的酒水」　秒測你在別人眼中的樣子 「講話最傷人」星座Top 3！第一名太直接容易失言　完全不會看臉色 過年爽吃後腸胃不順又脹氣？5種飲品「去油膩助消化」超有感 脫單困難戶是你？「母胎單身人」5大特質：想太多自毀戀情 「10個問題」秒測你對另一半佔有慾有多強？ 網讚：好準！日網爆紅「最喜歡的女孩」心理測驗　秒測你的真實性格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面