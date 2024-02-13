情人節女友最想收到的包款！BV編織愛心美翻、ROBINMAY當禮物超心動

文／美人圈

轉瞬間又迎來情侶們大秀恩愛，以及單身者有機會向暗戀對象表明心意的「西洋情人節」啦！還在煩惱該送什麼，「包包」絕對是最實用且不擔心會踩雷的好選擇。以下也針對有不同預算考量的你推薦情人節包款清單，不論是選擇一款讓另一半怦然心動的愛心元素精品包、或狙擊女心的粉嫩包款都令人難以抵擋，一起下滑看下去吧。

2024情人節包款推薦

1：Bottega Veneta Mini Wallace編織皮革手提包

Bottega Veneta今年討論度最高的包款非Mini Wallace編織皮革手提包莫屬，宛如便當袋的輕巧外型，手拎超級可愛！而這回迎接情人佳節，Bottega Veneta也偷偷在Mini Wallace裡注入一顆低調且吸睛的愛心，低調不張揚，同時亦完美表達心意。可別小看這顆小小愛心，它可是相當考驗工藝的技藝，必須將紅色皮條極為精準的融合其中，透過排列形成心型樣貌，無切縫接邊，才能營造出結構完整且充滿溫度的雋永包款，光是這點就必須收！

▲Bottega Veneta Mini Wallace編織皮革手提包，NT$73,500。（圖／Bottega Veneta）

2：Bottega Veneta Mini Jodie編織皮革手提包

Bottega Veneta經典人氣Jodie包也是早買早享受，畢竟該款包可是每年漲價的目標首選，投資一顆絕對無悔！情人節限定系列的Mini Jodie編織皮革手提包以全白intrecciato皮革編織呈現，搭配小巧的紅色愛心，畫龍點睛之筆讓人一見傾心。

▲Bottega Veneta Mini Jodie編織皮革手提包，NT$90,300。（圖／Bottega Veneta）

3：Louis Vuitton Keep My Heart

最懂女人心的Louis Vuitton最新Remix系列中也有一款Keep My Heart愛心包超受歡迎！以Monogram Vernis漆皮製成，配備精緻的可調節長度及可拆式金色鏈帶，並飾有LV Circle標誌吊飾。漆皮上印有Monogram壓花圖案，袋內則可放置一串鑰匙及耳塞，高飽和的桃粉紅配色背在身上太搶鏡。

▲Louis Vuitton Keep My Heart，NT$66,500。（圖／Louis Vuitton）

4：Dior Caro心形小袋配鏈帶

Dior Caro心形小袋配鏈帶以奶白色小牛皮製成，綴以心型主題圖案Cannage藤格紋圖案縫線，設有可拆卸鏈帶，可斜背或放入手袋內當作小零錢包使用都OK。簡單又不平凡的設計，彰顯你的挑包好品味！

▲Dior Caro心形小袋配鏈帶，NT$36,000。（圖／Dior）

5：Coach HEART 14豐盈絎縫斜背手袋

Coach情人節系列真的是狙擊女心！其中這款HEART 14手袋心型包身十分搶鏡，保留原始款式的所有細節，內容量可以裝得下唇膏、現金、卡片與鑰匙，且斜背帶能自由拆卸，當作手拿包拎也很有態度。

▲Coach HEART 14豐盈絎縫斜背手袋，NT$12,800。（圖／Coach）

6：ROBINMAY娜塔莉肩提包

ROBINMAY在今年情人節也出招，打造多款少女愛不釋手的夢幻美包，且親民價位男友買了也不會傷荷包！ROBINMAY娜塔莉肩提包採用復古浪漫的燈芯絨布料，配上抽繩設計肩背帶，加了蝴蝶結緞帶以及獨特愛心吊飾點綴，營造出時下最流行的Balletcore芭蕾風，夢幻指數超標。

▲ROBINMAY娜塔莉肩提包，NT$1,790。（圖／ROBINMAY）

7：ROBINMAY霏比手提包

喜歡心型元素的女孩一定不能錯過ROBINMAY情人節系列的霏比手提包，不僅推出的配色都很百搭，最吸睛亮點就是中間RM愛心標誌，簡約外型加上寬敞置物空間，非常適合作為外出出行包，手拿、斜背都回頭率飆升。

▲ROBINMAY霏比手提包，NT$1,980。（圖／ROBINMAY）

8：ROBINMAY魔法貝兒斜背包

ROBINMAY情人節系列中編輯私心最推這款魔法貝兒斜背包，辨識度的菱格紋縫線搭配RM標誌，經典的相機包型超能裝，一包可以玩出兩種背法，個性、甜美女孩都會愛不釋手。

▲ROBINMAY魔法貝兒斜背包，NT$2,380。（圖／ROBINMAY）

9：CHARLES & KEITH Nezu愛心拉鍊小方包

每年情人節都會推出驚喜包款的CHARLES & KEITH今年也祭出夢幻到尖叫的Nezu愛心拉鍊小方包，尤其是粉色毛呢款更是一上架官網就被掃空！可愛的化裝箱包注入充滿戀愛氛圍的滿版愛心，高級感的皮穿鍊加上超乎預期的收納能力，哪個女孩能招架得住它的迷人魅力？

▲CHARLES & KEITH Nezu愛心拉鍊小方包，NT$2,590。（圖／CHARLES & KEITH）

10：PEDRO翻蓋迷你包

PEDRO今年情人節也打造一款男女通殺的翻蓋迷你包，中性外型超級適合情侶一起背來放閃！包款以虛擬世界元素為靈感，純白包面與紅色愛心撞出浪漫氣息，翻開來還能看到LOVE FEELS FREE字樣，細節滿滿，不收一咖真的對不起自己。

▲PEDRO翻蓋迷你包 ，NT$2,890。（圖／PEDRO）

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