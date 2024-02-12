「10個問題」秒測你對另一半佔有慾有多強？

▲愛情中太強的佔有慾容易把人壓得喘不過氣。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

戀愛是很美好的事情，你談戀愛後對另一半的佔有慾多強呢？《小紅書》上有個心理測驗，測過的都說準！

#Q1.兩人確定戀愛的第一天，你會怎麼做？

A. 馬上告訴最好的朋友（接著回答問題2）

B. 先暫時隱瞞狀況（接著回答問題3）

#Q2.你擅長爭吵還是冷戰？

A. 爭吵（接著回答問題4）

B. 冷戰（接著回答問題3）

C. 都不擅長（接著回答問題5）

#Q3.交朋友或談戀愛最重視哪一點？

A. 身分背景（接著回答問題6）

B. 三觀相同（接著回答問題4）

C. 有共同話題（接著回答問題5）

#Q4.可以接受另一半兩天不和你聯絡嗎？

A. 可以（接著回答問題6）

B. 不可以（接著回答問題5）

#Q5.如何看待愛情？

A. 一生一世（接著回答問題6）

B. 活在當下（接著回答問題7）

#Q6.介意另一半有紅粉知己嗎？

A. 介意（接著回答問題8）

B. 不介意（接著回答問題7）

#Q7.用不到的東西會扔掉嗎？

A. 會（接著回答問題10）

B. 會送給別人（接著回答問題8）

#Q8.談過幾次戀愛呢？

A.4次以下（接著回答問題10）

B.4次以上（接著回答問題9）

#Q9. 另一半送的禮物每件都會好好珍惜？

A. 是（結果C）

B. 不是（結果A）

#Q10.遠距離戀愛的話，每天都會想和對方視訊嗎？

A.會（結果D）

B.不會（結果B）

---------------------（下有解析）

#答案A的你

佔有慾10%

你不喜歡被人約束，所以你也會給另一半很大的空間，你認為一段關係最重要的就是理解信任，管太多反而讓你想越跑越遠。

#答案B的你

佔有慾30%

你佔有慾不高，不會無故和另一半無理取鬧，討厭為了小事而爭吵，即便談戀愛也不愛和對方黏在一起，覺得有適度的空間最美。

#答案C的你

佔有慾65%

你內心敏感，對於另一半的行蹤或是交友都很在意，但是表面上都裝作沒事，其實你有點缺乏安全感，兩人容易因為小事而有爭執。

#答案D的你

佔有慾100%

一談戀愛就容易陷入患得患失，只要另一半不聯絡就會胡思亂想，因為你拿出100分對待他，也渴望獲得同等的待遇，過度苛求會讓另一半覺得壓力很大。