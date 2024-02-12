fb ig video ETtoday search mobile

「10個問題」秒測你對另一半佔有慾有多強？

>

▲▼超準心測！秒測你對另一半佔有慾有多強？ 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲愛情中太強的佔有慾容易把人壓得喘不過氣。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

戀愛是很美好的事情，你談戀愛後對另一半的佔有慾多強呢？《小紅書》上有個心理測驗，測過的都說準！

#Q1.兩人確定戀愛的第一天，你會怎麼做？

A. 馬上告訴最好的朋友（接著回答問題2）
B. 先暫時隱瞞狀況（接著回答問題3）

#Q2.你擅長爭吵還是冷戰？

A. 爭吵（接著回答問題4）
B. 冷戰（接著回答問題3）
C. 都不擅長（接著回答問題5）

#Q3.交朋友或談戀愛最重視哪一點？

A. 身分背景（接著回答問題6）
B. 三觀相同（接著回答問題4）
C. 有共同話題（接著回答問題5）

#Q4.可以接受另一半兩天不和你聯絡嗎？

A. 可以（接著回答問題6）
B. 不可以（接著回答問題5）

#Q5.如何看待愛情？

A. 一生一世（接著回答問題6）
B. 活在當下（接著回答問題7）

#Q6.介意另一半有紅粉知己嗎？
A. 介意（接著回答問題8）
B. 不介意（接著回答問題7）

#Q7.用不到的東西會扔掉嗎？
A. 會（接著回答問題10）
B. 會送給別人（接著回答問題8）

#Q8.談過幾次戀愛呢？

A.4次以下（接著回答問題10）
B.4次以上（接著回答問題9）

#Q9. 另一半送的禮物每件都會好好珍惜？

A. 是（結果C）
B. 不是（結果A）

#Q10.遠距離戀愛的話，每天都會想和對方視訊嗎？

A.會（結果D）
B.不會（結果B）

---------------------（下有解析）

▲▼超準心測！秒測你對另一半佔有慾有多強？ 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#答案A的你

佔有慾10%

你不喜歡被人約束，所以你也會給另一半很大的空間，你認為一段關係最重要的就是理解信任，管太多反而讓你想越跑越遠。

#答案B的你

佔有慾30%

你佔有慾不高，不會無故和另一半無理取鬧，討厭為了小事而爭吵，即便談戀愛也不愛和對方黏在一起，覺得有適度的空間最美。

#答案C的你

佔有慾65%

你內心敏感，對於另一半的行蹤或是交友都很在意，但是表面上都裝作沒事，其實你有點缺乏安全感，兩人容易因為小事而有爭執。

#答案D的你

佔有慾100%

一談戀愛就容易陷入患得患失，只要另一半不聯絡就會胡思亂想，因為你拿出100分對待他，也渴望獲得同等的待遇，過度苛求會讓另一半覺得壓力很大。

►「講話最傷人」星座Top 3！第一名太直接容易失言　完全不會看臉色

►學會有些事情「管他的」　當個更好更快樂的大人
 

 

關鍵字：

心理測驗, 戀愛, 佔有慾

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

超準！憑直覺挑一杯「最貴的酒水」　秒測你在別人眼中的樣子

超準！憑直覺挑一杯「最貴的酒水」　秒測你在別人眼中的樣子

脫單困難戶是你？「母胎單身人」5大特質：想太多自毀戀情

脫單困難戶是你？「母胎單身人」5大特質：想太多自毀戀情

皮膚科醫師曝「凡士林6大隱藏用法」　自製手膜省錢又實用

皮膚科醫師曝「凡士林6大隱藏用法」　自製手膜省錢又實用

網讚：好準！日網爆紅「最喜歡的女孩」心理測驗　秒測你的真實性格 女星頭髮豐盈秘訣：范冰冰7天才洗一次頭、趙露思敏感洗護養頭皮 北部不塞車「走春景點」！桃園草莓學校最新親子熱點　台北夜櫻秘境必訪 「10個問題」秒測你對另一半佔有慾有多強？ 「講話最傷人」星座Top 3！第一名太直接容易失言　完全不會看臉色 學會有些事情「管他的」　當個更好更快樂的大人 「公主病星座」Top 3揭曉！冠軍不是雙魚　隨和天秤其實超難搞

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面