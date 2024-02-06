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睡不好老得快！營養師教「提高睡眠品質」6秘訣：水喝多也NG

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▲▼ 營養師教6招提高睡眠品質 。（圖／示意圖／達志影像，翻攝unsplash）

▲營養師分享6個小秘訣，能幫助提升睡眠品質讓你一覺到天亮。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

現代人生活步調快、壓力大，越來越多人有睡眠問題，除了失眠難入睡，更多人是睡眠品質不好，即使早睡了、睡眠時間長，第二天依舊覺得累，而睡不好不僅影響精神、健康，小心也會讓身體、肌膚老得快！營養師谷傳玲就分享了6招能幫助提高睡眠品質，快來檢視一下你漏了哪裡。

▲▼ 營養師教6招提高睡眠品質 。（圖／示意圖／達志影像，翻攝unsplash）

＃注意喝咖啡的時間

對咖啡因比較敏感的人，建議最好別喝咖啡，而平時有喝咖啡習慣的人，下午3點以後最好別喝咖啡。

＃睡前不要劇烈運動

睡前做劇烈運動會讓大腦處於興奮狀態，加重失眠狀況或影響睡眠品質。

＃睡前飲食要注意

睡前3個小時別大吃大喝，這樣不僅會增加發胖的機率，也會影響到睡眠品質。

▲▼ 營養師教6招提高睡眠品質 。（圖／示意圖／達志影像，翻攝unsplash）

＃睡前別喝太多水

睡前口渴的話，只喝一兩口水就好，別喝太多，以免增加夜間起床上廁所的次數，降低睡眠品質。

＃注意睡眠環境

光線的強弱會影響體內褪黑激素的分泌，較為昏暗的環境能幫助促進褪黑激素的分泌，更有利於睡眠。

▲▼ 營養師教6招提高睡眠品質 。（圖／示意圖／達志影像，翻攝unsplash）

＃睡前別看手機

有一項醫學研究發現，視神經細胞只要受到藍光8分鐘刺激，就會讓身體持續興奮超過1小時，造成生理時鐘的混亂，進而會影響到睡眠品質。
 

關鍵字：

失眠, 淺眠, 睡不好, 睡眠, 睡覺, 睡眠品質, 助眠, 秘訣, 方法, 營養師

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