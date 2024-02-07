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韓韶禧時裝周「純欲妝容」超勾心！紅唇詮釋法式性感　加碼平替彩妝

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實習記者施至真／綜合報導

韓韶禧身為DIOR亞太區美妝大使，日前出席品牌在巴黎舉辦的2024春夏高級訂製服系列大秀，一身黑色裙裝、白皙美肌、豔麗紅唇，完美詮釋法式性感。韓韶禧更在秀場外咬筆幫粉絲簽名，絕美顏值加上帥氣舉動，再度激起網友熱議，又純又欲的妝容也搶走所有目光。

從2023年底Netflix《京城怪物》開播，到近日Dior在巴黎的2024春夏高訂大秀，韓韶禧都是話題中心，就連在秀場外咬筆蓋幫粉絲簽名的影片，都引起網友熱烈討論。韓韶禧以Dior 2024春夏系列印花外套，搭上黑色針織裙裝，一頭長捲髮與柔和深邃的妝容，再搭配DIOR經典#999唇膏，優雅地散發性感魅力，同款彩妝更瞬間成為討論焦點。

 
 
 
 
 
 

肌膚白皙的韓韶禧，先使用「迪奧超完美持久柔光飾底乳遮瑕打底」，再使用「超完美持久柔光粉底液#0N」，打造出無暇的光澤美肌。臉頰處選用帶有微微珠光的「迪奧超完美亮妍腮紅#219玫瑰蒙田」，柔和的玫瑰粉使整體妝容更佳溫柔優雅。

▲韓韶禧DIOR時裝周「純慾妝容」超勾心。（圖／翻攝官網）

▲韓韶禧DIOR時裝周白皙底妝是超完美持久柔光粉底液#0N。（圖／翻攝DIOR官網，下同）

▲韓韶禧DIOR時裝周「純慾妝容」超勾心。（圖／翻攝官網）

眼影使用橘棕色調的「迪奧經典五色眼影#429法式印花」，降低眼神的銳利感，讓整體妝容更溫柔、有神韻；韓韶禧出了名的愛擦紅唇，這回也以DIOR經典正紅色的藍星#999唇膏出鏡，略帶大膽卻十分吸睛。

▲韓韶禧DIOR時裝周「純慾妝容」超勾心。（圖／翻攝官網）

▲韓韶禧DIOR時裝周「純慾妝容」超勾心。（圖／翻攝官網）

韓韶禧愛擦紅唇，以DIOR經典正紅色的藍星#999唇膏出鏡。（圖／翻攝IG@xeesoxee、DIOR官網）

今天加碼整理出相似款平替彩妝，小資族也能輕鬆畫出韓韶禧同款又純又欲法式妝容！

＃平替腮紅：CANMAKE花漾戀愛修容組＃03夢幻橙粉

迪奧超完美亮妍腮紅#219玫瑰蒙田帶有橘調珠光，而甜美橘粉色調的「CANMAKE花漾戀愛修容組#03夢幻橙粉」能輕鬆打造澎潤少女感妝，秒變人間水蜜桃。

▲韓韶禧DIOR時裝周「純慾妝容」超勾心。（圖／翻攝官網）

CANMAKE花漾戀愛修容組#03夢幻橙粉，NT$410。（圖／翻攝美滿堂官方蝦皮）

＃平替眼影：EXCEL裸色深邃眼影＃05摩登橙棕

簡單卻不簡單的「EXCEL裸色深邃眼影#05摩登橙棕」，單色就能完成質感眼妝，疊擦更能呈現完美漸層眼妝，帶有細微珠光，讓眼妝自帶溫柔光澤感，低調卻奢華。

▲韓韶禧DIOR時裝周「純慾妝容」超勾心。（圖／翻攝官網）

▲EXCEL裸色深邃眼影#05摩登橙棕，NT$535。（圖／翻攝屈臣氏官網）

＃平替唇膏：3CE絲絨霧感唇釉#迷人魅紅-CHANGE MODE

韓妞超愛的3CE絲絨霧感唇釉，沒想到也有一眼吸睛的豔紅唇彩，厚塗「#迷人魅紅-CHANGE MODE」能展現自信氣場，為你帶來大膽、經典卻富有現代感的妝容！

▲韓韶禧DIOR時裝周「純慾妝容」超勾心。（圖／翻攝官網）

▲3CE絲絨霧感唇釉#迷人魅紅-CHANGE MODE，NT$430。（圖／翻攝3CE官方蝦皮）

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關鍵字：

韓韶禧, DIOR, 純慾妝容, 藍星999, 紅唇, 平替彩妝, 開架彩妝

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