新田真劍佑「索隆同款耳環」開賣光速售完　快閃店騙人布現身

文／妞新聞

新田真劍佑「索隆同款」耳環開賣即售光？！以真人版《航海王》索隆一角紅遍全球的新田真劍佑最近除了宣布2月來台開見面會外，他的個人服飾品牌「INCRM」也和《航海王》真人版聯名推出一系列服飾周邊，2月2日一開賣就引起搶購，同時也在日本有短期快閃櫃位，預計到日本玩的妞妞可以去逛逛，說不定會幸運遇上本人哦？

▲新田真劍佑個人品牌INCRM與《航海王》真人版聯名。（圖／INCRM，下同）

帥到心跳先停一拍！新田真劍佑個人品牌「INCRM」和《航海王》真人版聯名服飾開賣，索隆本人當然也下海拍攝宣傳照啦，這次聯名共有多款服飾＆飾品，服飾部分以黑白灰3個好搭的基本色調搭配《航海王》真人版相關圖案為主，價格落在日幣9900円到22000円之間（約台幣2300元到5000元）。

其中最受矚目的就是「索隆同款耳環（耳夾）」，分為3個墜飾的耳夾款以及1個墜飾的耳針款，為什麼這麼熱門？因為這可是用劇中新田真劍佑拍攝時配戴的耳環模具去製作出的「1：1還原實品」（太厲害！），新田真劍佑也透露為了拍戲去多穿了2個耳洞，但商品是特別做成耳夾款啦（不然大家要戴也很困難捏XD）。

而這麼厲害的商品當然要價也很驚人，3個墜飾耳夾款的價格為日幣19800円（約台幣4500元），1個綴飾耳針款的價格則是日幣16500円（約台幣3800元），想和喜歡的人戴同款飾品，荷包也要很夠力才行，而從銷售看來這樣的粉絲可不少，才剛開賣這兩款耳環就已經秒！速！售！光！，不知道未來會不會補貨呢？

買不到耳環的妞妞可以逛一逛服飾，不管是印上5位船員照片的帽T、印上索隆劇照寫「背上的傷是劍士的恥辱」名台詞長袖T都簡約俐落好搭配。

妞編輯個人覺得最值得入手的是胸前印著代表角色的小小icon，背後則是立體浮雕設計ONE PIECE字樣的短袖和帽T，既能滿足粉絲心，又不會太過高調，讓害羞的人穿出門也不尷尬！

INCRM最新和《航海王》真人版的系列聯名特別開設了快閃活動，2月2日（五）到2月11日（日）共10天，在Barneys New York百貨的六本木店2樓以及神戶店B1有快閃櫃位，在這個期間會到日本玩的妞妞，不妨順便去逛逛吧！

▲真人版《航海王》飾演騙人布的雅各吉勃遜也驚喜現身支持。（圖／X@ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official）

— VOGUE JAPAN (@voguejp) February 2, 2024



在聯名發表會上，真人版《航海王》中飾演騙人布的雅各吉勃遜竟然驚喜也現身支持好友（特別飛來日本也太感人了吧！） ，他稱讚日本的食物很好吃、時尚也很棒，甚至還去做了美甲（可愛！），和新田真劍佑兩人受訪時一直用有愛的眼神微笑看著對方，兩人的好感情讓螢幕前的粉絲也嘴角上揚啦！

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