安格斯12星座一周運勢2／5-2／11　金牛錢滾錢、射手強大氣場擋不住

Text / Marie Claire美麗佳人 Photo / Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

這周濃濃的喜慶年節感對牡羊座來說，最能沖散火星10宮帶來的暴戾之氣，這一周的羊兒除了前面工作事務要搞定外，不論假日是否排休，都可以趁著年節活絡自己的社交圈打好社交關係，特別是久未聯絡的老朋友或是親戚長輩，這段時間強化的人際網絡，將有機會成為牡羊座未來一年工作、事業上的一大助力！

金牛 4.21~5.20

這周走入農曆「立春」時節，對金牛座來說是個擴增財庫、力拼存錢守錢的好時機，除了拿到壓歲錢、年終等各式禮金外，小賭小贏的進帳對荷包也不無小補，錢滾錢的歡樂氣氛，也能為接下來一整個農曆年帶來不錯的好彩頭喔！此外，本周單身金牛感情進入休眠狀態，維持基礎關係沒有倒退嚕，其實就是個好消息啦！

雙子 5.21~6.20

圓滑的社交手腕對雙子來說不見得吃香，這周不論是工作或是生活上，都要謹記「言多必失」的道理，話說多了只怕負評連連！此時不太容易交到新的朋友，不過與老朋友的關係反而變好，年節之際可多花些時間去與老友們聊聊。愛情運平平，與情人相處進入到平穩期，單身雙子機會偏少，告白成功的機率也不太高。

巨蟹 6.21~7.21

即使要進入歡樂的年節休假時光了，巨蟹座手頭上要忙的事情一時之間還是不少，近期仍可能一直呈現忙碌奔走的狀態，不過只要勤勤懇懇做事，前頭多忙一點後頭就能早點休息，咬牙讓自己累一點反而能收穫滿滿。這段時間愛情看似渺茫，但其實暗藏桃花，單身巨蟹對自己要有信心，同時要主動積極行動把握機會。

獅子 7.22~8.22

強烈的歡樂感和強大的工作量，讓獅子座這周處在忙碌的顛峰，壓力大到想要尖叫，不過隨著後期假日的來臨能慢慢漸入佳境，此時與老友、親友互動熱絡，人際的溫暖能給你帶來穩定力量。感情上金星的推波助瀾，對於已經有固定情人的獅子來說，這是關係突破大躍進的一段時間，可多花些時間經營感情。

處女 8.23~9.22

對處女座來說，很多事情雖然很努力做了，但是在還沒看到成果以前，說什麼都不該放棄，這周處女座內心的小宇宙迎來了一波波考驗，特別是人際或感情上碰壁連連，讓你在要繼續還是該砍掉重練之間苦苦思索，就算年節喜氣也未必能轉化你鬱卒的心情，其實要撐住就能漸入佳境，單身者有機會跟心儀的人進一步發展。

天秤 9.23~10.22

熱熱鬧鬧的年節氣氛其實有助於轉化天秤座低迷的氣場，近期土星在人際宮位散發負能量，也讓天秤社交上小小吃鱉，好在影響十分有限，趁著逢年過節，單身天秤感情迎來暖暖春天，透過網路或朋友牽線，未來有極大交往的可能。有情人者，兩人之間的相處十分甜蜜，農曆連假期間可以安排旅行，讓兩個人的感情更上層樓。

天蠍 10.23~11.22

正所謂機會是給準備好的人，這周天蠍座從低調慢慢變得活躍，能成為大家眼中的焦點，特別是年假前、中期，在直屬長官、親友面前表現的機會特別多，只好憑藉著過往紮實的準備，強大的自信自然能震懾全場！然而這個時候生活相對忙碌，單身的天蠍能憑藉著天然魅力招來桃花，切忌過度做作虛假，以免造成落差。

射手 11.23~12.21

喜氣洋洋的日子對於火象星座來說運勢超級加分，就算這周射手座冥王星相位不佳，強大的氣場仍擋也擋不住，這周人氣持續暢旺，能在種種因緣際會下廣結善緣，和同儕之間聯絡感情的機會大幅增加！可惜此時愛情相對平淡，單身者只有零星桃花，但憑著出眾的外貌與氣質能博得眾人眼球，有對象者能成為彼此最佳陪伴。

摩羯 12.22~1.19

財帛宮中吉星持續放閃，看起來財運強勁，不過得要注意太陽的熊熊燃燒，能招財也可能送財，不想財來財去一場空，就要嚴格控管近期的支出，特別是對家人親友不要打腫臉充胖子，過多的請客招待，最後把辛苦賺來的小額獲利拱手讓人。感情能在穩定中求發展，關係偏向穩定，但是也會覺得沉悶些；至於單身者機會並不多。

水瓶 1.20~2.18

幸運之神總算在這周散發影響力，多虧了太陽、水星的加持，之前努力的付出能在此時慢慢看到成果，工作上或生活上即使有小人在背後搞破壞，仍是有著滿滿收穫。感情同樣暗藏亮點，單身水瓶脫離單身的日子不遠了，不妨注意身邊的友善眼神；至於已經有固定情人者而言近期走入關係突破的關鍵期，設法提高積極度吧！

雙魚 2.19~3.20

工作時盡力工作、休息時努力休息，這周對雙魚來說，只要做好當下該做的，就能帶來好運氣！特別是前期專注事業，後期就能開懷暢玩，年節時刻別讓自己持續投入壓力緊繃的狀態，放下一切重新找到身心寬慰的平衡點比什麼都重要！此時感情是需要細細經營的，花點時間與情人相處，單身者也可透過聚會增加互動機會。

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