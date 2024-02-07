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陳意涵自豪廚藝老公卻愛吃泡麵　日常就是一家人好好坐下來吃飯

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

頂著一頭瀟灑的大捲髮，水汪汪的招牌大眼，眼前的陳意涵儘管出道已經十多年，歷經嫁作人婦成了兩個孩子的媽，而整體氛圍依舊散發淘氣的少女感。這次我們從「旅行」的概念發出，企圖營造出一種人生公路電影感。身為專業演員的她，帶著我們隨她出發，回溯人生路上的各種遇見以及成長。直言不諱的性格，讓人在對談的許多時刻捏了好幾把冷汗、下巴掉下來好幾次，但同時也笑料不斷，不禁讓人遐想，人生中要是能有這樣的旅伴，除了絕不無聊外，遇到各種考驗也能用異想天開來迎刃而解。

「旅行」無論是人生的隱喻又或是實際上的行動，對於陳意涵來是怎樣的概念呢？她說：「旅行對我來說，是一股浪漫的衝動感。還沒有家庭前，我是那種說走就走的人，買張車票與機票就能隨時出發，想到旅行就會腎上腺素衝高，也不喜歡規劃任何行程。但有了小孩之後就不一樣了，需要做很多事前的安排。如果要說的話，人生也是一個很長的旅程，在旅程中可以去看很多不一樣的風景，體驗各種可能。」

「人生是一很長的旅程，在旅程中可以去看很多不一樣的風景，體驗各種可能。」

浪漫與意外的總和

人不輕狂枉少年，對於許多人來說，尤其在大學時代更是達到巔峰，陳意涵當然也不意外，她說：「曾經有次和同學半夜不睡覺，興致一來想說搭車去台中看薰衣草。出門時家人都在睡覺，搭著車到台中時天才剛亮起來。結果到了看薰衣草的地方，因為不是開花季節所以根本沒有薰衣草。後來我們想說去澎湖，在台中機場買了機票就飛到澎湖去了。因為也沒錢，所以就在海灘上躺了兩三天。後來爸爸打來問我跑去哪，怎麼不回家？我回說在澎湖，他很生氣罵了一句髒話就掛掉，想說我在胡言亂語（笑）。那時候的生活沒有任何牽掛，一切都很意外，我覺得這很浪漫。」 

聊起另一次的浪漫與意外，則是在夏威夷的旅程時，接著說：「那時在夏威夷的某個工作結束後，就和幾個同事租了公寓留了一段時間。在旅程結束的前一天，我們實在很想吃番茄炒飯，但買一罐番茄醬實在不實惠，就想說去麥當勞拿醬包，到了才發現番茄醬不是小包裝，而是大容器裝要用擠的。我猜拳輸了必須執行任務，但剛好番茄醬都被擠完，身上沒帶錢也沒辦法硬買個什麼薯條去跟店員要番茄醬。正當我們失望走出麥當勞時，一個流浪漢就把一包東西塞到我手上，當時還以為是什麼違禁品之類的，結果竟然是包番茄醬。從那一刻開始，我就相信這世界上大多數是人性本善的，也深刻體悟到似乎這世界上，擁有最少的人，才是最願意給予的那群人。當晚我們就用那包番茄醬做了炒飯，四個人非常珍惜地吃著一碗番茄炒飯。」這浪漫的意外，充滿著暖暖的情意，不需要透過語言，而是人心擁有的那片善意，令人有著十二萬分的感觸。

「似乎這世界上，擁有最少的人，才是最願意給予的那群人。」

屬於自己的家常好味道

說起下廚這件事，「煮遍天下」大概是對陳意涵的最佳註解，她說：「受到爸媽每天下廚的影響，我從小就愛做菜，對我來說，一家人每天就是要好好坐下來好好吃飯、好好聊天才是所謂的日常，是非常必要的事情。所以去到哪裡，如果可以我就煮到哪裡。之前錄《浪姐》的時候，我第一個問薛凱琪的就是宿舍會有鍋子嗎？我需要自己帶鍋子去嗎？我真是太喜歡吃，完全就是要自己煮飯的那種類型。」

做了這麼多年的菜，有發展出一套陳意涵獨門的菜系嗎？她接著說：「經過這麼長的時間累積，我覺得肯定是有的。過去對廚藝還沒那麼有自信的時候，會上網蒐羅很多食譜。但後來就放棄了，因為覺得像是在抄襲別人的創意。後來煮久了，也大概知道哪些食材搭配可以相輔相乘，或是調味料該如何拿捏，才能將食材的本質發揮到最大值。」如果要說最拿手的一道菜會是什麼？陳意涵自信地笑說：「我真的滿感自豪地說，真的是隨便煮隨便好吃。要好吃有兩種方法，一個就是加滿滿的調味料或是油炸。而另外一條就是選好一點的食材，像是質量高的橄欖油或是鹽等等，就能把味道提升到不同層次。」那老公最喜歡的一道菜是什麼？她無奈地接著說：「每天自己買回家的泡麵吧……（笑）。」 

「我從小就愛做菜，對我來說，一家人每天就是要好好坐下來好好吃飯、好好聊天才是所謂的日常，是非常必要的事情。」

做你自己的女主角

事業、家庭是陳意涵人生旅程至此，每天睜開眼睛面對的風景，對於其「女性該如何在事業與家庭中取得平衡的提問」，對她來說則從來不是個問題，陳意涵說：「我認為這問題事實上，不能只針對女性來問，因為當爸爸的，也沒有比較不辛苦，他們也該被問問如何取得平衡？媽媽的辛苦，很多時候是來自於放不下，每個人對於工作的盡責程度有所不同，但總會擔心孩子沒有被照顧好，而這種擔心就是個人內心的小劇場，這樣一來就好像變得辛苦很多。以我們家來說，我和老公現階段的生活，除了承擔個人在工作事業上的責任外，照顧孩子這塊是非常平等的，所以也就沒有所謂平衡的問題了。」

在電影《小曉》母親一角的演出讓人印象深刻，而在日常中的陳意涵馬麻又是怎樣角色？她說：「電影中的母女關係有太多不同因素的牽扯，兩方有太多被動的委屈。我自己則是屬於快樂佛系育兒法，不會逼孩子去做沒有興趣的事，他們每天幼稚園回家就是快樂地玩耍，想幹嘛就幹嘛，快快樂樂平平安安長大就好，自由自在去享受自己的人生。

身為一名專業演員，面對家庭生活，陳意涵也將「人生如戲」這句話進行到底，也與所有女性共勉之，她認為：「其實你的人生都是故事，把自己當作是韓劇婆媽劇的女主角，每一個家庭中的角色走進情境中時，你就跟他演，哎呀，婆婆您怎能說這種話呢？還要帶一滴眼淚掛在臉頰上這樣。反正任何人都是你人生中的一個角色，我們就一起把每一場戲好好完成。不想演委屈的媳婦，那就換一個角色吧，把自己演成人生中的最佳女主角。」

「人生每天都是戲，你要把自己演成人生中的最佳女主角。」

無欲則剛好事上門

「累到成功為止」是陳意涵求學時期的座右銘，但是變成大人後，卻又反思，累成這樣何必呢？因此現階段的人生金句則是「無欲則剛」，她進一步解釋：「舉例來說，以前住在城市裡的環境其實沒有什麼可以抱怨的，但現在搬到新店山上，每天真的就是日出而作日落而息。可以自己種菜自給自足，除了工作之外，漸漸讓我下山的理由變少了，相對來說慾望也就隨之降低，你會發現生活其實很簡單。在這樣的簡單中，快樂也就越來越多，儘管這很矛盾，但事實就是當你無所求的時候，好事就會一一發生。」

近期除了熱衷於韓國戀愛綜藝外，對於如何騎飛輪自給自足發電也十分感興趣，她認真地說：「我真的在想，如果在家裡騎飛輪也能順便製造發電，這樣不是一舉兩得嗎？尤其我們又住在山區。今年我認真開始在研究這件事，希望能有成果。可以透過實質努力得到成果的事情，都會讓我感到小確幸（笑）。」

「把生活變得簡單，快樂也就越來越多，當無所求的時候，好事就會一一發生。」

陳意涵的人生旅程至此，所散的是令人嚮往的自在感，讓心隨意帶領著自己，去到最好的地方。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 陳意涵

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