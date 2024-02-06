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捲髮沒燙好很顯老？3大重點避雷一秒減齡　自帶慵懶感

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

年前燙髮旺季到，想燙個慵懶的捲髮卻害怕不小心看起來很超齡？但其實只要避開以下幾點，就能夠大幅降低燙髮失敗的機率。

燙髮避雷

1.捲度方向

這點在自己用電棒整理頭髮的時候比較常見，教學影片、文章總會提到捲度的方向是「向內」或是「向外」，其中捲度的方向往自己的臉、向前捲就是向內捲；向耳朵方向、向後捲就是所謂的向外捲。向外捲會給人奔放、活潑的感覺，向內捲就容易帶來成熟的氛圍，如果是需要展現成熟感的造型就會運用內捲，反之則建議避免。

 
 
 
 
 
 
 

2.捲度位置

接續上一點，捲度的位置擺放對於整體氛圍也有著不小的影響，若捲度集中在髮尾能夠增強整體的豐盈感但不過於明顯；若捲度從整體髮長的一半開始強調，在強調氣場的同時也會給人較為成熟的感覺。

3.捲度排列

最後這一點也是最重要的一點，也就是捲度的排列，首先短髮的捲度尤其困難，捲度太大、太小都不對，建議要多做功課、找範本且跟設計師好好討論才不會出錯。而捲度排列最容易踩雷之處，就在於捲度一致排列的過於整齊，捲度密集而小就容易顯老，建議燙髮時要避免。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 捲髮, 燙髮

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