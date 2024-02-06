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孝琳回歸SISTAR19將來台開唱！小麥色美肌保養方法簡單貴在堅持

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

以SISTAR身份出道迄今已14年的孝琳將在2月登台演出，擁有好歌喉、緊實身材的孝琳有「韓國碧昂絲」的稱號，近期暌違11年再度以SISTAR19身份回歸，美肌、辣度和當年相比有增無減。

▲孝琳。（圖／翻攝自IG@xhyolynx）

韓國碧昂絲孝琳再度以SISTAR19身份回歸

SISTAR當年在韓國歌壇成績亮眼，是夏日女團擔當，不少歌曲如〈Alone〉、〈Touch My Body〉、〈Loving U〉等，至今仍是前奏一下就讓人忍不住扭動身體。其中主唱孝琳因渾厚嗓音與扎實唱功被稱為「韓國碧昂絲」。2011年孝琳和寶拉組成小分隊「SISTAR19」，〈Ma Boy〉和2013年發行的〈Gone Not Around Any Longer〉橫掃歌壇，今年1月兩人終於再度合體推出新歌〈NO MORE (MA BOY)〉，也是當年出道曲的延伸曲目。

 
 
 
 

穠纖合度的精實體態

從孝琳的演出、IG上都可看出其精實的身材，出道初期曾被嚴格控制飲食和體重，但其實孝琳並不喜歡激烈的瘦身方式，也曾經因為過度節食而被食慾反撲，現在的她養成了固定的重訓習慣，但更重要的是每天簡單運動、伸展，累積出勻稱的肌肉線條。

 
 
 
 
 
 

戒零食、喝水養成美肌

明亮有光澤的小麥肌是孝琳的招牌，曾經在節目中做肌膚檢測的孝琳，膚齡整整比實際年齡小了有六歲之多，但其實孝琳保養肌膚的方法超簡單！過去在節目《我獨自生活中》曾曝光過自己的保養流程，就是洗完臉後擦個適合膚質的乳液就出門，除了天生麗質外，也歸功於平常的好習慣。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

孝琳曾分享過若想要維持膚質，對她而言最重要的就是「多喝水」，除此之外為了要有力氣唱歌，比起少吃更重視的是均衡飲食，以及戒掉所有不健康的零食。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 孝琳, SISTAR19, SISTAR

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