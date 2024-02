孝琳回歸SISTAR19將來台開唱！小麥色美肌保養方法簡單貴在堅持

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

以SISTAR身份出道迄今已14年的孝琳將在2月登台演出,擁有好歌喉、緊實身材的孝琳有「韓國碧昂絲」的稱號,近期暌違11年再度以SISTAR19身份回歸,美肌、辣度和當年相比有增無減。

▲孝琳。(圖/翻攝自IG@xhyolynx)



韓國碧昂絲孝琳再度以SISTAR19身份回歸

SISTAR當年在韓國歌壇成績亮眼,是夏日女團擔當,不少歌曲如〈Alone〉、〈Touch My Body〉、〈Loving U〉等,至今仍是前奏一下就讓人忍不住扭動身體。其中主唱孝琳因渾厚嗓音與扎實唱功被稱為「韓國碧昂絲」。2011年孝琳和寶拉組成小分隊「SISTAR19」,〈Ma Boy〉和2013年發行的〈Gone Not Around Any Longer〉橫掃歌壇,今年1月兩人終於再度合體推出新歌〈NO MORE (MA BOY)〉,也是當年出道曲的延伸曲目。

穠纖合度的精實體態

從孝琳的演出、IG上都可看出其精實的身材,出道初期曾被嚴格控制飲食和體重,但其實孝琳並不喜歡激烈的瘦身方式,也曾經因為過度節食而被食慾反撲,現在的她養成了固定的重訓習慣,但更重要的是每天簡單運動、伸展,累積出勻稱的肌肉線條。

戒零食、喝水養成美肌

明亮有光澤的小麥肌是孝琳的招牌,曾經在節目中做肌膚檢測的孝琳,膚齡整整比實際年齡小了有六歲之多,但其實孝琳保養肌膚的方法超簡單!過去在節目《我獨自生活中》曾曝光過自己的保養流程,就是洗完臉後擦個適合膚質的乳液就出門,除了天生麗質外,也歸功於平常的好習慣。

孝琳曾分享過若想要維持膚質,對她而言最重要的就是「多喝水」,除此之外為了要有力氣唱歌,比起少吃更重視的是均衡飲食,以及戒掉所有不健康的零食。

