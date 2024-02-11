朴信惠《低谷醫生》凍齡顏值太心動！33歲辣媽扮高中生無違和

實習記者施至真／綜合報導

Netflix韓劇《低谷醫生》邀請到朴信惠與朴炯植領銜主演，劇情講述高中就相識的兩人，在出社會成為醫生後便再無交集，卻在兩人跌落人生低谷時重新相遇。兩人睽違十年再度合作，凍齡顏值讓兩人在劇中，即便飾演高中生也無違和！

▲朴信惠《低谷醫生》凍齡顏值飾演高中生無違和。（圖／翻攝IG@ssinz7，下同）

朴信惠與朴炯植繼熱播韓劇《繼承者們》10年後，再度在《低谷醫生》合體，即使兩人都已進入30歲階段，穿上高中校服卻絲毫無違和感，劇中兩人從學生時期的冤家，到長大後互相治療的模樣，兩人也在面對接踵而來的衰事後，感情變得更加緊密。而戲外的朴信惠，在成為人母後，時隔三年帶來新作品，凍齡美貌、好身材也令許多粉絲讚嘆不已。

事實上，朴信惠從童星開始演出，演藝生涯中也有多部代表作，在復出後仍保持絕佳狀態，是因爲發自內心地喜歡演戲。過去朴信惠曾表示，認為雖然拍戲過程中，會缺乏睡眠、情緒緊繃，並要融入角色的心境，但並不會感到厭倦或疲憊，反而能透過作品獲得觀眾喜愛，而獲得成就感及力量。

▲無論各種角色，朴信惠都伸縮自如。



除了發自內心的喜歡演員這個職業外，朴信惠也十分注重運動及保養，無論是日常防曬、卸妝，都十分講究。從小就熱愛嘗試各種運動的她，無論是游泳、球類還是鍛鍊核心、體態雕塑樣樣都來，難怪朴信惠升級當媽後，肌膚狀況和體態仍能維持如少女一般，也難怪如今33歲的她就算重新演回高中生也完全不費力。

▲朴信惠喜歡嘗試各種運動。

朴信惠認為內在會影響外在，因此快樂是最好的保養品，即使沒有化妝，仍能展現笑容及好氣色，別人自然能感受到你的自信和漂亮！