G-SHOCK與TOYOTA拉力車隊強強聯手　沙漠色防泥錶帥翻

▲G-SHOCK MUDMAN與TOYOTA以Team Land Cruiser Toyota Auto Body為主題打造聯名錶GW-9500TLC-1，14,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK商品線各有特色，當中Master of G系列是專為在極端環境下工作的專業人士需求所設計，共有陸、海、空三大系列，最受喜愛的是具備防塵、防泥功能的陸系列錶款MUDMAN，近期再與TOYOTA旗下拉利車隊Team Land Cruiser Toyota Auto Body（TLC）合作，由於車隊參加全球最高難度賽事「達卡拉力賽」的資深參賽車隊，因此特別打造在嚴苛環境依然耐用的聯名錶GW-9500TLC-1。





▲G-SHOCK MUDMAN與TOYOTA聯名錶GW-9500TLC-1的錶帶上印有黑色的代表賽車留下胎痕的飛濺圖案。

G-SHOCK與TOYOTA旗下拉利車隊Team Land Cruiser Toyota Auto Body（TLC）聯名錶GW-9500TLC-1，雖然錶殼纖薄但具絕佳防塵與防泥性，搭載三重感應器（數位羅盤、氣壓計／高度計和溫度計）與雙層LCD顯示，內載Tough Solar太陽能充電系統，展現一貫的強悍性能；外觀設計則融入TLC招牌元素，包括腕錶採用TLC在達卡拉力賽中使用的競賽車Land Cruiser 300 GR Sport的主色調黑和紅色，搭配印有黑色飛濺圖案的沙漠色生質樹脂錶帶，象徵飛速賽車留下的胎痕，而啟動LED背光時會亮起TLC Logo。





▲啟動G-SHOCK MUDMAN與TOYOTA聯名錶GW-9500TLC-1背光時TLC的Logo會出現在面盤上。

腕錶品牌不僅跨足賽車界，也與音樂圈連結，HAMILTON（漢米爾頓）1957年推出首款電子腕錶Ventura 系列吸引巨星「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）收藏。近日品牌以他1956年發行同名專輯的第一首單曲《藍色麂皮鞋》為靈感，設計三角形錶殼的Ventura Classic 腕錶，均呈現漸層藍色面盤，分別有三針與計時石英錶，各有精鋼或PVD黃金塗層錶帶或藍色錶帶等6種款式可供選擇。





▲Hamilton推出零感源自貓王熱門單曲《藍色麂皮鞋》Ventura Blue錶，各31,500元。（圖／Hamilton提供）