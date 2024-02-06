fb ig video ETtoday search mobile

你的幸運會來自哪個特質？超準心測秒速分析狀態

>

記者李薇／台北報導　圖／小紅書

信念就像是一種吸引力，會幫你招來好或是壞的事物，也就是所謂的「吸引力法則」，當你對世界充滿怨懟，只能收穫滿滿負能量；但轉念用樂觀的態度面對，在困難的事情也能輕鬆解決，以下這個心理測驗就可以發現你的幸運來自哪裡，快來看看2024年的你是否可以承接好運。

Q：你第一眼看到的東西是？

▲心理測驗,占卜,運氣,幸運。（圖／小紅書）

A.大象

B.茶壺

C.大自然

A.大象

你的福報來自於你是一個特別善良的人，對待身邊的親朋好友常常也都是給人溫暖、真誠的感覺，所以不知不覺會累積很多的人際關係，進而可以讓你的生活擁有強大的助力，給你很多支持與幫助，唯一要學習的就是適當接受別人的幫忙，理解自己是可以配得上這些幫助的人，不用過於害羞。

B.茶壺

你的福報來自於你是一個很懂得內在提升與反思的人，你會不斷地自我成長，當智慧累積到一定程度的時候，內心平靜，不容易受外界影響，加上冷靜與清晰的判斷力，可以不段讓你吸引好的正能量與運氣，人生一帆風順。

C.大自然

你的福報來自於樂觀正向的態度，你對於生活的一切都很懂得欣賞，連細節都有樂趣所在，總是從中獲得快樂與正能量，也因此顯露在人生旅途，面對困難也學會積極面對，所以常常會讓周圍的人也感受到很快樂的氛圍，進而提升生活質量。

►最黏老婆的三大星座男！TOP 1願意為愛付出一切　犧牲自己也可以

►第一眼看到蘋果、大樹還是小孩？測出你天生是什麼命格

►會成大事！從不情緒化的三大星座　TOP 1看似冷漠其實是在冷靜思考

 

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 運氣, 幸運

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

《和我老公結婚吧》朴敏英大秀纖細美腿　搭擋羅人友曖昧感爆棚！

《和我老公結婚吧》朴敏英大秀纖細美腿　搭擋羅人友曖昧感爆棚！

秀智、李聖經都在剪的日系公主切　2024春夏髮型4大趨勢照著剪就潮

秀智、李聖經都在剪的日系公主切　2024春夏髮型4大趨勢照著剪就潮

最適合娶回家的三大星座！TOP 1各種角色切換自如　要持家、孝順全都行

最適合娶回家的三大星座！TOP 1各種角色切換自如　要持家、孝順全都行

你第一眼看到是天鵝還松鼠？選擇它表示超理智又有邏輯 打造約會性感亮點！上市即秒殺唇萃、社團推爆唇膏必買 擺脫不了的療癒小物：果凍青蛙面膜、巧克力按摩梳、粉底奶油刀都好想要！ 談戀愛最帥的三大星座男！TOP 1天生不差又會打扮　溫文儒雅包裝善變脾氣 A醇、A醛保養品5大常見QA！為什麼是黃色的、能不能白天擦？ Diptyque莓果＋玫瑰創造香氣協奏曲　譜出戀人最濃郁愛意好浪漫 說謊很難被識破三大星座！TOP 1出口就要讓人信以為真　簡直是「謊言大師」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面