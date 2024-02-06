你的幸運會來自哪個特質？超準心測秒速分析狀態

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

信念就像是一種吸引力，會幫你招來好或是壞的事物，也就是所謂的「吸引力法則」，當你對世界充滿怨懟，只能收穫滿滿負能量；但轉念用樂觀的態度面對，在困難的事情也能輕鬆解決，以下這個心理測驗就可以發現你的幸運來自哪裡，快來看看2024年的你是否可以承接好運。

Q：你第一眼看到的東西是？

A.大象

B.茶壺

C.大自然

A.大象

你的福報來自於你是一個特別善良的人，對待身邊的親朋好友常常也都是給人溫暖、真誠的感覺，所以不知不覺會累積很多的人際關係，進而可以讓你的生活擁有強大的助力，給你很多支持與幫助，唯一要學習的就是適當接受別人的幫忙，理解自己是可以配得上這些幫助的人，不用過於害羞。

B.茶壺

你的福報來自於你是一個很懂得內在提升與反思的人，你會不斷地自我成長，當智慧累積到一定程度的時候，內心平靜，不容易受外界影響，加上冷靜與清晰的判斷力，可以不段讓你吸引好的正能量與運氣，人生一帆風順。

C.大自然

你的福報來自於樂觀正向的態度，你對於生活的一切都很懂得欣賞，連細節都有樂趣所在，總是從中獲得快樂與正能量，也因此顯露在人生旅途，面對困難也學會積極面對，所以常常會讓周圍的人也感受到很快樂的氛圍，進而提升生活質量。